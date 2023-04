Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum EU-Emissionshandel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zum EU-Emissionshandel:

"(.) Die EU weitet, wie seit Langem geplant, ihren Emissionshandel unter anderem auf Straßenverkehr und Gebäude aus. Der "alte" Emissionshandel, der nur für Energie und Industrie galt, wird parallel verschärft. (.) Wie in der Vergangenheit wird der Handel mit CO2-Zertifikaten nachgebessert werden müssen. Zu bezweifeln ist etwa, dass die zunächst regulierte Verteuerung von Diesel, Benzin und Erdgas zum massenhaften Umstieg auf elektrische Quellen oder E-Fuels motiviert. Umgewöhnen werden [die Europäer] sich nur, wenn Alternativen tatsächlich billiger sind. (.) Unbedingt zu begrüßen ist aber, dass die EU an einem Instrument festhält, das ein Höchstmaß an Selbstbestimmung garantiert und sich klimaschützend bewährt hat. Das Gegenmodell ist die Ausstiegs- und Verbotspolitik etwa der Grünen. (.)"/DP/jha