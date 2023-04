Pressestimme: 'Junge Welt' zu Chinas Vermittlerrolle in Nahost

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Chinas Vermittlerrolle in Nahost:

"Hat Chinas Nahostvorstoß Aussicht auf Erfolg wie der in Mittelost? Wer weiß. Auch wenn man es auf den ersten Blick bezweifeln mag: Die Volksrepublik ist nicht dafür bekannt, Außenpolitik unbedacht und ohne sorgfältige Vorbereitung zu treiben. Sie stößt als Mittlerin in der Region in einer Zeit vor, in der sich Washington von dort zurückzieht. Die Beziehungen der Biden-Regierung zur Rechtsaußenregierung von Benjamin Netanjahu sind - wie die zu Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman - angespannt. Aber wird sich Netanjahu überhaupt auf die Zweistaatenlösung einlassen, die Beijing zur Voraussetzung für Verhandlungen macht? Womöglich nicht. Allerdings wird Israel in den tiefen Umbrüchen, die sich im Nahen und Mittleren Osten abzeichnen, seine Position ebenfalls neu finden müssen."/DP/jha