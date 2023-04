Regierung will ab 2024 Umtausch auf Öko-Heizungen forcieren

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Markus Wacket und Christian Krämer

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung will ab 2024 die Umstellung auf klimafreundliche Heizungen forcieren.

Das Kabinett billigte dazu am Mittwoch einen Gesetzentwurf, der allerdings einige Entschärfungen gegenüber ersten Überlegungen vorsieht. Der Entwurf ist weiterhin umstritten innerhalb der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner setzt auf Änderungen im parlamentarischen Verfahren. Die Opposition fürchtet hohe Kosten, die nun auf Immobilienbesitzer und Mieter zukommen und spricht von einer chaotischen Umsetzung. Kritisiert wurde auch eine zu starke Ausrichtung auf Wärmepumpen, die bislang noch recht teuer sind.

Neue Heizungen müssen den Plänen zufolge mit wenigen Ausnahmen ab kommendem Jahr mit mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Dies gilt sowohl in Neubauten wie beim Ersatz defekter Heizungen im Altbau. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte in Berlin, es müsse eine Modernisierungsoffensive geben, weil dies viele Jahre versäumt worden sei. "Bestehende Heizungen können weiter betrieben werden. Kaputte Heizungen können repariert werden. Aber mit neuen Heizungen muss die Wärmewende jetzt beginnen." Andere Länder wie Frankreich, Dänemark, Finnland und Schweden hätten viel früher damit begonnen und seien entsprechend schon weiter, so der Grünen-Politiker.

Bauministerin Klara Geywitz (SPD) ergänzte, Gas werde wahrscheinlich nie wieder so billig sein, wie dies vor dem russischen Angriff auf die Ukraine gewesen sei. Das werde auch das Heizen teurer machen: "Wer auf alte Technik setzt, investiert zunehmend in Geldvernichtungstechnik."

LINDNER DISTANZIERT SICH VON HABECK-PLÄNEN

Der Gesetzentwurf soll nun in den nächsten Monaten im Bundestag beraten werden. Habeck rechnet mit einer schnellen Verabschiedung. Kurz nach der Kabinettsentscheidung, bei der die FDP-Ministerien zustimmten, distanzierte sich Lindner öffentlich aber wieder von den Plänen: "Ich erwarte, dass nun im parlamentarischen Verfahren notwendige Änderungen vorgenommen werden, um Bedenken im Hinblick auf Finanzierbarkeit und Umsetzbarkeit auszuräumen und die Menschen möglichst wenig zu belasten", twitterte er. Vize-Kanzler Habeck sagte, er habe dies zur Kenntnis genommen, das Kabinett habe aber einstimmig entschieden. FDP-Politiker Daniel Föst sprach von einem harten Stück Arbeit für das Parlament. Dafür werde man sich Zeit nehmen müssen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr ergänzte, es werde "ganz sicher noch Änderungen" geben.

In einer Protokollnotiz des Finanzministeriums zum Kabinettsbeschluss heißt es, es müsse erst noch sichergestellt werden, dass der Grundsatz der Technologieoffenheit beim Austausch von Heizungen gewahrt werde. Das zielt auf Alternativen zu Wärmepumpen. "Bei allem müssen wir auf die Wahrung der Haushaltsdisziplin besonderen Wert legen." Im Umfeld des Finanzministerium hieß es zudem, Ausnahmen für Ältere ab 80 Jahren würden verfassungsrechtliche Fragen aufwerfen. Bei Verstößen gegen die geplanten Vorgaben solle nur ein Bußgeld von 5000 statt 50.000 Euro fällig werden. Insgesamt seien ursprüngliche Überlegungen in vielen Punkten verbessert und entschärft worden. Aus dem Gesetzestext geht hervor, dass etwa Übergangsfristen beim Austausch deutlich verlängert wurden.

Scharfe Kritik, auch an den regierungsinternen Unstimmigkeiten, kam von der Opposition. Das Ziel sei richtig, die Umsetzung aber chaotisch, sagte CDU/CSU-Fraktionsvize Jens Spahn. Auf Mieter und Immobilienbesitzer kämen nun enorme Kosten zu, zudem seien die nötigen Handwerker gar nicht verfügbar. Die Ausnahme für Ältere ab 80 Jahren sei willkürlich gewählt. Andreas Jung, der klimaschutz- und energiepolitische Sprecher der Unionsfraktion, ergänzte, Habeck wolle mit der Brechstange den Einbau von Wärmepumpen forcieren. "Diesem Gesetz können wir so nicht zustimmen."

VERBAND - BÜRGER WERDEN IM STICH GELASSEN

Ähnlich argumentierte der Verband der Immobilieneigentümer: Der aktuelle Gesetzentwurf lasse die Bürger im Stich, so Haus&Grund-Präsident Kai Warnecke. "Von der versprochenen Förderung ist im Gesetzentwurf nichts zu lesen." Die Mammutaufgabe werde den Bürgern einfach vor die Füße geworfen, die nun verunsichert und überfordert seien.

Von den 41 Millionen Haushalten in Deutschland heizen die meisten weiterhin mit Öl oder Gas, weswegen der Gebäudesektor seine Klimaschutzziele verfehlt und nachsteuern muss. Der Bereich verursacht hierzulande rund 30 Prozent aller CO2-Emissionen. Im vergangenen Jahr wurden 600.000 Gasheizungen neu eingebaut.

Habeck und Geywitz kündigten umfangreiche Förderprogramme für alle Bevölkerungsschichten an, wollten aber keine genaue Summen dafür nennen. Eine Einkommensprüfung sei nicht geplant, so Habeck. "Die Finanzierung ist gesichert." Das Geld werde aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen, einem Sondertopf neben dem normalen Haushalt. Bei selbst genutztem Wohneigentum soll der Fördersatz auf 30 Prozent vereinheitlicht werden. Wer seine Öl- oder Gasheizung beziehungsweise seinen Kohleofen schneller als gesetzlich vorgegeben austauscht, soll einen Bonus von zehn Prozent zusätzlich zur Grundförderung bekommen. Bei Totalschäden soll ebenfalls ein Bonus von zehn Prozent zusätzlich zur Grundförderung gewährt werden. Habeck sagte, es sei aber nur eine Form von Bonus möglich.

Eigentümer müssen künftig den Einsatz von ausreichend erneuerbarer Energie beim Austausch oder in neuen Häusern nachweisen. Als Alternative ist möglich, dass das Haus an ein Fernwärmenetz angeschlossen oder mit einer Wärmepumpe, einer Stromheizung oder einer Solarthermie-Anlage ausgerüstet wird. Während auch der Einsatz von Wasserstoff möglich sein soll, gilt dies für Biomasse - also auch Holzpellet-Heizungen - oder Biomethan nur in Bestandsgebäuden.

