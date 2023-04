TAGESVORSCHAU: Termine am 19. April 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 19. April 2023

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NLD: Just Eat Takeaway.com, Q1-Umsatz 07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen 08:00 NLD: Heineken, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Covestro, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen (detailliert) 12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung 13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung 13:30 USA: Ally Financial, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen 14:00 USA: Travelers Cos, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ABN Amro, Hauptversammlung 15:00 DEU: Fresenius Medical Care und Fresenius, Kapitalmarkttag 18:00 FRA: L' Oréal, Q1-Umsatz 22:00 USA: IBM, Q1-Zahlen 22:00 USA: Tesla, Q1-Zahlen 22:10 USA: Alcoa, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Saipem, Q1-Zahlen USA: Nasdaq, Q1-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen USA: Lam Research, Q1-Zahlen USA: Qualtrics, Q1-Zahlen USA: Steel Dynamics, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 02/22 (endgültig) 06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 02/22 08:00 DEU: Umsatz im Gastgewerbe 02/23 08:00 GBR: Verbraucherpreise 03/23 08:00 GBR: Erzeugerpreise 03/23 08:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 03/23 10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 02/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/23 (endgültig) 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book SONSTIGE TERMINE DEU: Frühjahrssitzungen des Wissenschaftsrates, Leipzig 09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2023, Potsdam/Babelsberg 10:00 DEU: Jahres-Pk der Investitionsbank Berlin (IBB), Berlin 10:30 DEU: Hybride Jahrespressekonferenz von Dillinger und Saarstahl, Dillingen SWE: Informelles Treffen der EU-Umweltminister - 2. Tag Abschluss, Stockholm

