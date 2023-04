DAX verliert über 100 Zähler – 16.000-Punkte-Marke vorerst vom Tisch

Der DAX 40 büßt am Donnerstagvormittag rund 130 Punkte oder 0,80 Prozent seines Wertes auf 15.767 Zähler ein. Neben den schwelenden Unsicherheiten in puncto US-Geldpolitik drücken maue Zahlen aus der Pharma- und Automobilbranche auf das Gemüt der Anleger.

Indes gibt die Entwicklung der deutschen Erzeugerpreise Anlass zur Hoffnung, dass der Inflationsdruck schon bald nachlassen könnte.

Pharma- und Autowerte belasten – Anleger gehen in Deckung

Maue Geschäftszahlen des Labor- und Pharmaausrüsters Sartorius haben am Donnerstag DAX-Anleger verprellt. Dazu gesellen sich enttäuschende Zahlen vom US-E-Autobauer Tesla Inc, welche eine ganze Branche in Sippenhaft nehmen.

Sartorius enttäuschte insofern, da der Umsatz im Coronageschäft kaum noch einen Betrag leistete, hieß es. Selbst die bereits nach unten korrigierten Erwartungen wurden enttäuscht.

Die zunehmende Konkurrenz im Elektroauto-Geschäft und der damit im Zusammenhang stehende Preiskampf hat dem Gewinn des US-Herstellers stark zugesetzt. Unter dem Strich verdiente Tesla im vergangenen Quartal 2,5 Milliarden Dollar und damit fast ein Viertel weniger als noch vor einem Jahr.