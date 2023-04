Deutsche Anleihen starten mit Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Donnerstag zu Handelsbeginn gestiegen. Am Morgen legte der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,25 Prozent auf 133,84 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,47 Prozent.

Auftrieb erhielten Bundeswertpapiere durch neue Preisdaten aus Deutschland. Die Erzeugerpreise stiegen zwar erneut deutlich an, allerdings ist der Preisauftrieb weiter rückläufig. Zudem wurden die Markterwartungen unterschritten. Der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB), ihre Geldpolitik weiter zu straffen, nimmt damit tendenziell etwas ab.

Der niederländische Notenbankchef Klaas Knot hat sich dennoch gegen eine baldige Zinspause ausgesprochen. "Es ist zu früh, um über eine Pause zu reden", sagte Knot in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der irischen Zeitung "Times". Knot zählt zu den Entscheidern in der EZB, die am vehementesten für höherer Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation eintreten./bgf/zb