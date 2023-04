EQS-News: Schalke 04 erhält Lizenz für die Saison 2023/2024

EQS-News: FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

Schalke 04 erhält Lizenz für die Saison 2023/2024



20.04.2023 / 17:15 CET/CEST

Verein erhält Spielberechtigung ohne Bedingungen Schalke 04 erhält Lizenz für die Saison 2023/2024 Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Clubs am Donnerstag (20.4.) über die Erteilung der Spiellizenzen für die Saison 2023/2024 informiert. Der FC Schalke 04 hat dabei die Spielberechtigung sowohl für die Bundesliga als auch die 2. Bundesliga ohne Liquiditäts- oder sonstige Bedingungen erhalten. Die DFL bestätigt damit, dass der Verein für die kommende Spielzeit in beiden Ligen durchfinanziert ist. Christina Rühl-Hamers, Mitglied des Vorstands und zuständig für Finanzen, erklärt: „Unsere kurzfristigen Aufgaben haben wir erledigt, und das sehr erfolgreich. Deshalb stellt uns das – von uns erwartete – Ergebnis zufrieden und zeigt, dass wir ein stabiles Fundament haben, von dem aus wir nun die nächsten Schritte gehen können.“ Im Fokus steht dabei insbesondere die Verbesserung des derzeit negativen Eigenkapitals. Nach Satzungsänderungen bei der DFL im November 2022 sowie im März 2023 werden in diesem Bereich keine Auflagen mehr ausgesprochen, weil im relevanten Abschnitt der Satzung bereits Voraussetzungen und Maßnahmen festgelegt sind, nach denen Clubs mit einem negativen Eigenkapital handeln müssen. Königsblau muss demnach das Eigenkapital, abhängig von der Ligazugehörigkeit, entweder verbessern oder es darf sich zumindest nicht verschlechtern, sonst droht für die Folgesaison ein Punktabzug. Die Erfüllung der Eigenkapitalauflage 2022, auferlegt nach den vormals gültigen Regularien, hat die DFL dem Club bereits bescheinigt. „Der Blick auf das Eigenkapital führt allen vor Augen, wie hart der Aufprall ausgelöst durch die Corona-Pandemie und verstärkt durch den Abstieg war. Die Auswirkungen werden uns die nächsten Jahre in Form des negativen Eigenkapitals ein steter Begleiter sein. Umso intensiver beschäftigen wir uns mit Lösungen, ein Schlüssel wird es dabei sein, Jahr für Jahr Gewinne zu schreiben. Das haben wir für das Geschäftsjahr 2023 auch prognostiziert“, erklärt Rühl-Hamers.

