Erneute Warnstreiks behindern Verkehr an mehreren Flughäfen

DÜSSELDORF/KÖLN/HAMBURG/STUTTGART (dpa-AFX) - An mehreren deutschen Flughäfen müssen sich Passagiere am Donnerstag und Freitag wieder auf spürbare Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi rief die Beschäftigen im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle, der Personal- und Warenkontrolle und in Servicebereichen der Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn und Stuttgart zu Warnstreiks auf.

Teils sollten die Warnstreiks bereits am späten Mittwochabend beginnen, an manchen Standorten soll der Ausstand erst in der Nacht zu Samstag enden. In Stuttgart ist ein ganztägiger Warnstreik am Freitag geplant. Nach Darstellung der Flughäfen und von Verdi müssen Passagiere mit Verzögerungen und vielen Flugstreichungen rechnen. Die Luftfahrtbranche kritisierte den erneuten Ausstand.

Hintergrund der Warnstreiks sind die Verhandlungen zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere tarifliche Regelung zur Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte an Verkehrsflughäfen. Die Verhandlungen sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden.

Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hatte kritisiert, die andauernde Abfolge von Streiks an verschiedenen Flughäfen in Deutschland habe nichts mehr mit Warnstreiks zu tun./rea/bsp/vni/DP/jha