EZB-Präsidentin Lagarde: Inflationskampf noch nicht beendet

LaDie Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Worten ihrer Präsidentin noch nicht am Ende des Kampfes gegen die hohe Inflation angelangt. Es sei noch "ein kleines Stück Weg" zu gehen, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Paris. Die Länge hänge von einigen Faktoren ab, unter anderem den Auswirkungen der jüngsten Bankenturbulenzen.

Wir haben eine Inflation, die im Vergleich zu unserem Ziel zu hoch ist - und das schon seit einiger Zeit.

Seit Mitte 2022 stemmen sich die Euro-Währungshüter mit deutlichen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. Für ihre nächste Zinssitzung Anfang Mai wird eine weitere Straffung erwartet. Unklar ist allerdings, wie stark der Zinsschritt ausfallen könnte und wie es danach weitergeht. Viele Notenbanken, allen voran die US-Notenbank Federal Reserve, scheinen derzeit auf ein Ende ihrer geldpolitischen Straffung zuzusteuern.