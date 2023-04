Lindner zum Haushaltsstreit - Neue Steuerschätzung wird keine Wunder bringen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die für Mai erwartete Steuerschätzung wird laut Bundesfinanzminister Christian Lindner den regierungsinternen Streit über die Aufstellung des Haushalts für 2024 nicht lösen.

Wunder seien bei der neuen Schätzung zu den staatlichen Steuereinnahmen nicht zu erwarten, sagte der FDP-Vorsitzende am Donnerstag in Berlin. Die Aufstellung des Haushalts sei dieses Jahr so schwierig, weil erstmals seit 2010 wieder konsolidiert werden müsse. In der Corona-Pandemie und zuletzt wegen der Energiekrise wurden die Ausgaben massiv ausgeweitet.

Lindner sagte, trotzdem werde der Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP gelingen, noch vor der Sommerpause einen Haushaltsentwurf vorzulegen. Eine sonst übliche Einigung auf Eckpunkte gelang im März nicht, weil die Vorstellungen der Ampel-Partner zu weit auseinander lagen. Viele Ministerien hoffen darauf, dass mit einer verbesserten Steuerschätzung doch noch Gelder für vereinbarte Projekte zur Verfügung stehen, die Lindner bislang blockiert.

