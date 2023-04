S&P 500® - Spannend hoch 10!

Seit einem Jahr pendelt der S&P 500® unter dem Strich seitwärts. Dennoch ist der charttechnische Blick auf die amerikanischen Standardwerte derzeit extrem spannend. Schließlich testet das Aktienbarometer aktuell einen extrem wichtigen Widerstandsbereich. Doch der Reihe nach: Charttechnisch steht die Auflösung einer klassischen Dreiecksformation (obere Begrenzung akt. bei 4.139 Punkten) im Raum. Gleichzeitig arbeitet der S&P 500® damit an einem Spurt über die horizontalen Barrieren bei 4.200 Punkten. Die Bedeutung dieser Schlüsselzone wird durch ein Cluster aus zwei verschiedenen Fibonacci-Projektionen (4.136/4.201 Punkte) zusätzlich untermauert. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde deshalb endgültig eine strategische Trendwende komplettieren. Das rechnerische Anschlusspotenzial von rund 700 Punkten ließe dann sogar einen Anlauf auf das bisherige Allzeithoch bei 4.819 Punkten zu. Wichtige Etappenziele auf dem Weg in diese Region definieren die Hochs bei 4.325 bzw. 4.637 Punkten. Um die aktuelle Ausbruchschance nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, die 50-Tages-Linie (akt. bei 4.034 Punkten) nicht mehr zu unterschreiten.

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

