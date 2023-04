Siemens Energy und Dragados Offshore erhalten Großauftrag von Tennet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im Konsortium mit dem spanischen Unternehmen Dragados Offshore einen Groß-Auftrag vom niederländischen Stromnetzbetreiber Tennet erhalten.

"Der Rahmenvertrag mit Tennet ist ein wichtiger Meilenstein für die europäische Energiewende", sagte Vorstandsmitglied Tim Holt am Donnerstag auf einer Pressekonferenz von Tennet in Berlin. Der Netzausbau müsse vorangetrieben werden. Die Details des Vertrags waren zunächst noch offen. Bei der Pressekonferenz wurden aber Verträge zum Anschluss von Windparkprojekten in der Nordsee an das Festland im Volumen von insgesamt 30 Milliarden Euro vorgestellt.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)