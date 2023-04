TESLA - Die Zahlen schmecken nicht

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 180,590 $ (Nasdaq)

Die gestern nachbörslich erschienen Zahlen hatte der Kollege Oliver Baron in diesem Artikel ausführlich kommentiert. Jetzt soll der Chart genauer beleuchtet werden. Die Aktie befindet sich seit Mitte Februar in einer Konsolidierungsbewegung, mit der die steile Rally seit Jahresbeginn korrigiert wird. Nachdem die jüngste Erholung jetzt wieder komplett abverkauft wird, stellt sich die Frage nach einem zweiten Standbein, mit dem die Konsolidierung in einem bullischen Szenario abgeschlossen werden könnte.

Wo endet der Abverkauf?

Noch wäre eine bullische Konsolidierung das Idealszenario. Die wichtigen Unterstützungszonen liegen bei 164 - 168 und 155 - 157 USD. Dreht die Aktie an der oberen Zone, steht eine Dreieckskonsolidierung im Raum. Findet an der unteren Zone ein Reversal statt, wäre eine bullische Flagge im Chart zu sehen.

Letztlich wäre aber erst eine nachhaltige Rückkehr über den EMA50 ein Signal für die Bullen, erst dann erhöhen sich die Chancen auf eine Wiederaufnahme der Rally. Konkrete Kaufsignale entstehen beim Ausbruch über den EMA200 (aktuell 206,31 USD), der die jüngsten Anstiege souverän begrenzt hat.

Rutscht die Aktie signifikant unter 154 USD zurück, dürfte das Gap aus von Ende Januar geschlossen werden. Bei 144 - 145 USD oder an der alten Pullbacklinie (rot gestrichelt) bei ca. 135 USD lägen dann tiefe Korrekturziele.

Fazit: Die Aktie vollzieht eine zweite Abwärtskorrektur nach der Rallybewegung seit Januar. Antizyklische Einstiege könnten an den genannten Preiszonen interessant erscheinen, wären aber mit erhöhten Risiken verbunden. Besser gestaltet sich die charttechnische Situation nach einem erfolgreichen Reversal und insbesondere bei einer Rückkehr über den EMA50.

Tesla Inc.

Auch interessant:

BIOGEN - Aktie richtet sich wieder auf

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consorsbank habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)