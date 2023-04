VKU sieht offene Finanzierungsfragen bei digitalen Stromzählern

BERLIN (dpa-AFX) - Die Kommunalwirtschaft sieht offene Fragen bei der Finanzierung der geplanten stärkeren Nutzung digitaler Stromzähler. "Es fehlt weiterhin vor allem an der Planungssicherheit für Netzbetreiber", sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), Ingbert Liebing, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Diese bräuchten klare Regelungen zur Finanzierung.

Der Bundestag will an diesem Donnerstag über Pläne zur schnelleren Verbreitung digitaler Stromzähler beraten und abstimmen. Die auch "Smart Meter" genannten Geräte übertragen Daten zum Verbrauch von Wärme oder Strom automatisch an die Anbieter. Verbraucher sollen Daten jederzeit einsehen können, zum Beispiel über eine Handy-App. Das soll in Verbindung mit dynamischen Stromtarifen Energieeinsparungen erleichtern und zu einer effizienteren Nutzung führen. Alle Stromversorger sollen ab 2025 dynamische Tarife anbieten müssen, bei denen der Strompreis je nach Angebot steigt oder sinkt. Hintergrund: Die Produktion von Windräder und Solaranlagen schwankt mit dem Wetter.

Konkret gehe es um die Refinanzierung der mit der Ausbringung der Geräte verbundenen finanziellen Vorleistungen, sagte Liebing. "Im schlechtesten Fall bekämen Netzbetreiber nur einen Teil ihres Kostenanteils erstattet. Sie müssten zudem bis zum Jahr 2029 auf die Refinanzierung ihrer Ausgaben warten." Die Kostenfrage müsse zeitnah geklärt und entsprechend im Gesetz verankert werden. "Ansonsten läuft der Gesetzesentwurf Gefahr, in der Praxis aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar zu sein."/hrz/DP/zb