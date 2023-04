Dax tritt auf der Stelle

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt ist auch am letzten Börsentag der Woche die Luft raus. Der Dax gab am Freitagmittag um 0,13 Prozent auf 15.775 Punkte leicht nach. Auf Wochensicht steht für den deutschen Leitindex ein moderates Minus zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verlor 0,57 Prozent auf 27.589,62 Zähler. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 lag dagegen leicht im Plus.

Konjunkturdaten aus der Eurozone fielen gemischt aus. Die viel beachteten Einkaufsmanagerindizes für die Industrie im April blieben recht deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die entsprechenden Umfragewerte für den Dienstleistungssektor fielen dagegen besser aus als angenommen.

SAP-Aktien konnten anfängliche Verluste wettmachen und lagen zuletzt leicht im Plus. Mercedes-Benz legten um ein Prozent zu. Zu den am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen merkte die Bank JPMorgan an, diese verdeutlichten die große Preissetzungsmacht des Autobauers und mithin die Profitabilität.

Die Aktien von Sartorius weiteten die Verluste vom Vortag um gut zwei Prozent aus. Der Laborspezialist hatte den Markt am Donnerstag mit überraschend schwachen Quartalszahlen geschockt, die Aktie war daraufhin eingebrochen.

Im MDax zählten Kion und Jungheinrich zu den größten Verlierern mit minus 4,3 beziehungsweise minus 2 Prozent. Die beiden auf Lagertechnik und Lieferketten spezialisierten Unternehmen gelten als besonders konjunkturabhängig und litten unter den schwachen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone.

Im SDax der Nebenwerte liegen die Papiere von Schaeffler und Bilfinger optisch deutlich im Minus. Die Abgaben sind jedoch den Dividendenzahlungen beider Unternehmen geschuldet.