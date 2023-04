DAX versucht zwischen Erholung

Am letzten Handelstag dieser Woche markierte der deutsche Leitindex DAX noch frische Wochentiefs, konnte sich aber in der zweiten Tageshälfte etwas erholen und versucht nun einen Turnaround im Bereich des EMA 50 zu vollziehen. Aktuell notiert das Barometer um 15.800 Punkten, beziehungsweise knapp im Plus.

Allerdings sollte diese eine noch unfertige Tageskerze keine zu großen Hoffnungen wecken, auf der Oberseite verlaufen zahlreiche Widerstände, auch aus technischer Sicht lässt sich für den Index noch keine Entwarnung ableiten.

Unterhalb von 15.700 Punkten müssen daher weitere Verluste bis auf 15.600 Punkte zwingend eingeplant werden, sogar ein Rücklauf an 15.542 Zähler wäre in der kürzlich gestarteten Konsolidierung möglich.

Für Zuversicht sorgen aber frische Zahlen seitens der ökonomischen Daten, der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft stieg im April zum sechsten Mal in Folge an und notiert nun über der Wachstumsschwelle. Gute Zahlen vermeldete auch der Branchenprimus SAP.

Weitere Wirtschaftsdaten werden ab 15:45 Uhr mit den S&P Global Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor per April (vorläufig) der US-Amerikaner gemeldet, die letzte planmäßige Nachricht steht mit dem Commitment of Traders (COT) Report um 21:30 Uhr an.