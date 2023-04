EQS-Adhoc: SynBiotic SE: Geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung wird nicht durchgeführt / Kapitalerhöhung mit Ausschluss des Bezugsrechts sowie Wandelanleihe beschlossen.

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Finanzierung

München, 21. April 2023 – Die Geschäftsführung der SynBiotic SE hat heute beschlossen, die für Mai geplante Bezugsrechtskapitalerhöhung nicht durchzuführen.



Stattdessen hat der Verwaltungsrat heute unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022/I beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 4.518.900,00 um bis zu EUR 158.479,00 auf bis zu EUR 4.677.379,00 durch Ausgabe von bis zu 158.479 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 gewinnberechtigt und sollen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Investoren zum Erwerb angeboten werden. Die Neuen Aktien werden zum Ausgabebetrag von EUR 1,- je Aktie und zum Platzierungspreis von EUR 6,31 ausgegeben.



Des Weiteren hat der Verwaltungsrat die Begebung einer Wandelschuldverschreibung mit einem Volumen in Höhe von bis zu EUR 1,5 Mio. beschlossen. Die Wandelschuldverschreibung wird interessierten Investoren ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten und kann in mehreren Tranchen gezeichnet werden. Die Mindestzeichnungssumme je Investor und Tranche beträgt EUR 100.000,-.



Der Erlös der Kapitalerhöhung und der Wandelschuldverschreibung soll die Liquidität der Gesellschaft stärken.





Über SynBiotic SE:



Die SynBiotic SE ist die größte börsengelistete Unternehmensgruppe Europas im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel vom Feld ins Regal. Ein Kerngeschäft des Unternehmens ist die Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von cannabinoid- und terpenhaltiger Lösungsansätze für die großen Gesellschaftsprobleme wie Schmerz, Schlaf und Angst. Dabei ist die SynBiotic SE neben dem Nahrungsergänzungsmittel- und Kosmetikmarkt auch im medizinischen und zukünftig auch im Recreational-Cannabis-Sektor aktiv.



Weitere Informationen stehen unter https://www.synbiotic.com bereit.



Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der SynBiotic SE in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der SynBiotic SE wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der “Securities Act”) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die SynBiotic SE noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.



Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.



Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die SynBiotic SE übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.







