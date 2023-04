Frankreich beendet Gaspreisdeckelung für Haushalte

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich beendet die Gaspreisdeckelung für Privathaushalte, will die Begrenzung des Strompreises aber bis Anfang 2025 beibehalten. Weil die Gaspreise inzwischen wieder auf ein verträgliches Niveau gesunken seien, solle die 2021 eingeführte Deckelung noch dieses Jahr abgeschafft werden, sagte Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag dem Sender LCI. Es sei darum gegangen, die Bevölkerung in der Krise zu schützen. Mit der Rückkehr wirtschaftlichen Wachstums und einem absehbaren Sinken der Inflation müssten nun die Staatsfinanzen Schritt für Schritt saniert werden. Die Scheckbuchpolitik werde ein Ende haben.

Die Energiepreisdeckelung einschließlich eines Tankrabatts habe Frankreich im vergangenen Jahr 24 bis 25 Milliarden Euro gekostet, berichtete der Sender France Info. Statt veranschlagter 10 Milliarden Euro drohten im laufenden Jahr mit der Deckelung Kosten von 17 Milliarden Euro für die hoch verschuldete französische Staatskasse. Kürzlich erst hatte der Rechnungshof in Paris eine Sanierung der öffentlichen Finanzen Frankreichs angemahnt, die auch 2023 zu den schlechtesten in der Eurozone gehörten. Bis 2027 solle die Defizit- und Schuldenquote Frankreichs wieder sinken, sagte Le Maire am Freitag./evs/DP/nas