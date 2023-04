Insider - Biden könnte bereits am Dienstag seinen Kampf um Wiederwahl erklären

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden könnte bereits am Dienstag offiziell ankündigen, er werde zur Präsidentschaftswahl 2024 antreten.

Dies berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag (Ortszeit). Der genaue Zeitpunkt könne sich aber noch ändern.

Eine Ankündigung Bidens am Dienstag käme genau vier Jahre nach dem Beginn seiner Wahlkampagne 2020. Biden ist 80 Jahre alt und damit bereits der älteste amtierende Präsident in der Geschichte der USA. Sollte er zum zweiten Mal antreten, wäre er am Ende seiner vierjährigen Amtszeit 86 Jahre alt.

Sollte er sich für den Kampf um seine Wiederwahl entscheiden, könnte Biden erneut gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump antreten.

Biden hat jedoch mit niedrigen Zustimmungsraten zu kämpfen. Laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage vom Sonntag sind nur 39 Prozent aller Amerikaner und Amerikanerinnen mit seiner Arbeit im Weißen Haus zufrieden.

Innerhalb der demokratischen Partei gibt es nur wenige Konkurrenten für Biden. Dennoch sind laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage im März nur 48 Prozent der Demokraten für eine erneute Kandidatur Bidens für das Amt des US-Präsidenten. 45 Prozent der Demokraten haben sich demnach dagegen ausgesprochen.

