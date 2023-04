Leopard-Panzer für Ukraine werden in Polen repariert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Deutschland, Polen und die Ukraine haben den Aufbau eines Reparatur-Zentrums für Leopard-Panzer vereinbart.

Man habe eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Freitag am Rande des "Ramstein-Treffens" der westlichen Verteidigungsminister. Geplant sei die Reparatur der in der Ukraine eingesetzten Leopard-A4 und -A6-Panzer in Polen. Die Kosten von 150 bis 200 Millionen Euro jährlich werde man fair auf die Partnerländer verteilen. Vor kurzem hatte die Firma Rheinmetall den Aufbau eines Logistik-Zentrum für Leopard-Panzer in Rumänien angekündigt.

Wie zuvor Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sicherte auch der Bundesverteidigungsminister der Ukraine weitere militärische Unterstützung zu. Am Samstag werde die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an den Leopard 1-A5-Panzern beginnen. Deutschland, die Niederlande und Dänemark wollten ab Jahresmitte 80 dieser Kampfpanzer an die Ukraine liefern. "Wir haben Wort gehalten mit allem, was wir gesagt haben", sagte Pistorius. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums sagte, dass eine Einrichtung für die Wartung anderer von Deutschland gelieferter in der Slowakei nun einsetzbar sei.

Stoltenberg hatte vor dem Treffen der Verteidigungsminister, zu dem die USA regelmäßig auf die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland einladen, betont, dass es nicht nur auf die Lieferung neuer Waffensysteme ankomme. "Wir haben einen Krieg der Logistik in der Ukraine", sagte er. "Wir brauchen Munition, Ersatzteile und Sprit.", mahnte er.

Stoltenberg erklärte, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj habe die Einladung zum Nato-Gipfel im Juli akzeptiert. Er erinnerte daran, dass alle Nato-Mitglieder grundsätzlich zugestimmt hätten, dass die Ukraine einmal Mitglied des westlichen Militärbündnisses werden solle. Der Frage, wann der Beitritt erfolgen könne, wich er aber aus. Der Fokus sei derzeit, sicherzustellen, dass die Ukraine überlebe und Russland den Krieg nicht gewinne. Auch Pistorius sagte, die Debatte über einen Beitritt sei für die Zukunft bestimmt. "Wir wollen das perspektivisch."

