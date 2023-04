Lindner bezeichnet 'Samtpfötigkeit' gegenüber China als Fehler

BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Chef Christian Lindner hält mehr wirtschaftliche Unabhängigkeit von China für nötig. Frühere "Samtpfötigkeit" in Deutschland gegenüber China, "sie war ein Fehler", sagte Lindner am Freitag auf dem Bundesparteitag in Berlin. Freiheit als Richtschnur sei der Anspruch der FDP auch international. "Es darf niemals der Eindruck entstehen, dass wir uns für gute Geschäfte unseren liberalen Werte abkaufen lassen", sagte Lindner. China habe aber eine kaum zu unterschätzende Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Lindner sagte: "Wir müssen realistisch sein: Das wird nicht über Nacht zu ändern sein."/cn/DP/stw