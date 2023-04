Litecoin Kurs fällt unter 90 Dollar – Zins- und Regulierungssorgen belasten

Mit knapp unter 29 Dollar kostet eine Litecoin-Einheit am Freitag so viel wie seit drei Wochen nicht mehr. Ein Cocktail der Unsicherheit, bestehend aus Zins- und Regulierungssorgen geht zulasten von Litecoin und Co. Anleger machen vor dem Hintergrund der zuletzt heiß gelaufenen Rallye Kasse.

Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Minus von über fünf Prozent. Seit Monatsbeginn notiert damit aber immer noch ein Kursplus von über acht Prozent auf der Kurstafel.

Wieder an Fahrt aufnehmende Zinssorgen gehen zulasten von Krypto-Werten

Börsianer dies- und jenseits des Atlantiks sehen sich rund 1,5 Wochen vor den bedeutenden Sitzungen der großen Notenbanken Fed und EZB mit geldpolitischem Gegenwind auseinandergesetzt. Einige Fed-Vertreter hatten in dieser Woche signalisiert, dass die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen bestehe.

Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hatte sich für weitere Erhöhungen starkgemacht. James Bullard, Chef der St. Louis Fed sagte am Dienstag in einem Interview gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen solle.