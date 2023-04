OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) / Deutschlands ...

Deutschlands steuerliche Wettbewerbsfähigkeit verschlechtert sich Berlin (ots) - Deutschland hat seine Wettbewerbsfähigkeit bei der Unternehmensbesteuerung verschlechtert und gehört unter den Industrienationen zu den Ländern mit der höchsten Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Dies ergibt ein aktueller Überblick zur Unternehmensbesteuerung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) im Auftrag der I nitiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) . Während die meisten OECD-Staaten ihre Steuersätze für Kapitalgesellschaften gesenkt haben, gehört Deutschland zu den vier Ländern mit gestiegenen Steuersätzen. Das Unternehmensteueraufkommen in Deutschland ist innerhalb von zehn Jahren um 45 Prozent gestiegen - weit stärker als in vergleichbaren Industrieländern. Auch im Bereich der Einkommensteuer, die vor allem von vielen Mittelständlern gezahlt wird, liegt Deutschland beim Spitzensteuersatz nicht zuletzt durch den Solidaritätszuschlag, mit 47,5 Prozent ganze fünf Prozentpunkte über dem OECD-Durchschnitt. Nur 14 OECD-Länder haben noch höhere Steuersätze, während 23 Länder mit geringeren Steuersätzen für sich werben können. Die Steuer- und Abgabenquote insgesamt, also der Anteil von Steuern und Sozialabgaben am Bruttoinlandsprodukt, liegt in Deutschland mit 37,9 Prozent um 4,3 Prozentpunkte über dem OECD-Durchschnitt. Nur elf Länder haben eine noch höhere Steuer- und Abgabenquote, 26 Länder eine niedrigere. Dazu INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben : "Deutschland ist Höchststeuerland und fällt im Standortwettbewerb immer weiter zurück. Andere Länder machen ihre Hausaufgaben, senken die Unternehmensteuern und machen sich attraktiv für Investoren, während Deutschland seinen Unternehmen immer mehr Steuern abverlangt. Die Politik muss schnell umsteuern, wenn wir nicht weitere Unternehmen und damit am Ende auch Steuerzahler verlieren wollen. Nur mit einer solchen Angebotspolitik werden wir im Standortwettbewerb bestehen." Die Übersicht des IW sowie weitere Daten zur Unternehmensbesteuerung und zur aktuellen Kampagne finden Sie auf www.insm.de (https://link.mediaoutreach.meltwa ter.com/ls/click?upn=A-2Fi-2FVVp-2B-2FgJrcqF5n7MUvyNCDF8ozy3WrKzNL2SG7YQQyHnPsER KmLe3y-2F8pOjwrzhcCy4v3WFAKbuDxtHuliK6q66czHtffi88lZkFu7rIwNMRtMMLdzAUkhKVPWt4y- 2BLwJlFLYLTJRPWbOJRLgFg-3D-3DTxxj_r5rOVA-2FnFnbzUEN99GXvs2-2F3Kt-2Bit5H-2B9DwcYC MZL-2BG-2F6Keo78ouTvfunbzpss4c38ta5xsDwMTM-2FxZuh9g91u4rgu0q2hacwyRqVUF4yuxwGGHr nHxIlIRs2VErO9judvwSmkWhdS0XaFPCmeOQxFjszzQKVVV6BbQWuJ8kp-2ByJh4z6vG0wcMS2U3sQAm -2BMEIUioU-2FtAzXKg97LenpJDLEjck9mXMzHX8EuS-2FQyH3jBm6nqJj5-2BjVWgVMZy7PcRCQZcF- 2Biy-2B0oZd3Lh6eUoT-2BzXEjUsNkMH3eO4sP9SO3ctiGcoc6ypYasNyH4XWo14xWIaB1UnL0msQXSL Jbuexcs6T5VZ6u9TpgjtWw-2Fs-2FjIaKldYGTN951UISnrtwf43) . Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft ist ein überparteiliches Bündnis aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Sie wirbt für die Grundsätze der Sozialen Marktwirtschaft in Deutschland und gibt Anstöße für eine moderne marktwirtschaftliche Politik. Die INSM wird von den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektro-Industrie finanziert. Pressekontakt: Pressesprecher INSM: Florian von Hennet, Tel. 030 27877-174; mailto:hennet@insm.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/5490951 OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)