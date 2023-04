Pressestimme: 'Heilbronner Stimme' zum Klimaschutz-Bericht der EU

Heilbronn (dpa-AFX) - "Heilbronner Stimme" zum Klimaschutz-Bericht der EU:

"In Deutschland wird aktuell vieles torpediert, was das Klima schützt. Ein lahmer Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze, eine halbgare Wärmewende und ein aufgeweichtes Klimaschutzgesetz, das steht aktuell unterm Strich der Ampel-Klimapolitik. Der selbst ernannte "Klimakanzler" Olaf Scholz hat Volker Wissing gerade erlaubt, kein Sofortprogramm für den Verkehr vorzulegen. Wer stellt sicher, dass für ihn künftige Gesetze gelten? Es ist die bittere Realität: Diese Bundesregierung hat ambitionierten Klimaschutz aufgegeben. Braucht es erst ein zweites Ahrtal, bis sie das unternimmt, was nötig ist, um drohenden Schaden von der Bevölkerung abzuwenden? Ein Urteil aus Karlsruhe gibt es schon, breite Unterstützung aus der Bevölkerung auch. Deshalb: Machen, jetzt, es ist schon fast zu spät!"/yyzz/DP/nas