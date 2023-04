Stark-Watzinger zu FDP-Parteitag: 'Die richtigen Akzente setzen'

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger will nach mehreren Jahren der Krise auf eine Wachstumsagenda setzen. Auf dem kommenden FDP-Parteitag am Wochenende müsse man "die richtigen Akzente setzen" und wieder verstärkt die Zukunftsthemen in Deutschland angehen, sagte die Bundesbildungsministerin am Freitag im "ZDF"-Morgenmagazin.

Mit Blick auf schwache Umfragewerte der Partei sagte Stark-Watzinger, dass sich die FDP nicht an anderen Parteien messe, sondern mit eigenen Zielen und Vorstellungen in Koalitionsverhandlungen gehe. "Wir haben eigene Ideen und deswegen ist das für uns auch die Aufgabe. Es geht drum, um die besten Lösungen zu ringen."

Unter dem Eindruck mehrerer empfindlicher Wahlniederlagen in den Ländern kommt die FDP heute zu ihrem Bundesparteitag in Berlin zusammen. Stark-Watzinger will bei der Wahl zur Vizeparteichefin antreten. Wichtig seien ihr dabei Themen wie die berufliche Bildung von jungen Menschen und Innovationen in erneuerbare Energien./xil/DP/nas