Stoltenberg - Krieg in Ukraine auch "Krieg der Logistik"

Berlin (Reuters) - Vor dem sogenannten Ramstein-Treffen der westlichen Verbündeten hat Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg der Ukraine weitere militärische Unterstützung zugesagt.

"Wir haben einen Krieg der Logistik in der Ukraine", sagte er am Freitag vor dem Treffen der Verteidigungsminister auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. So wichtig wie neue Waffenlieferungen sei es, gelieferte Systeme an die Ukraine auch einsatzbereit zu halten. "Wir brauchen Munition, Ersatzteile und Sprit", mahnte er.

Nach einem Besuch in Kiew am Donnerstag sagte Stoltenberg, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Einladung zum Nato-Gipfel im Juli akzeptiert habe. Er erinnerte daran, dass alle Nato-Mitglieder grundsätzlich zugestimmt hätten, dass die Ukraine einmal Mitglied des westlichen Militärbündnisses werden solle. Der Frage, wann der Beitritt erfolgen könne, wich er aber aus. Der Hauptfokus sei derzeit, sicherzustellen, dass die Ukraine überlebe und Russlands Präsident Wladimir Putin den Krieg nicht gewinne. "Denn ansonsten müssen wir auch keinen Nato-Beitritt diskutieren." Auf die Frage nach weiteren Waffensystemen für die Ukraine verwies er auf andauernde Debatten auch über die Lieferung von Kampfflugzeugen und lobte die Entsendung neuer Luftabwehrsysteme etwa durch die USA und Deutschland.

