TESLA - Die Konsensschätzungen sinken, Cathie hält dagegen

Es ist immer wieder erstaunlich, wie der Markt auf diverse Quartalsberichte reagiert. Eigentlich bot der Tesla-Bericht das, was zu erwarten war. Die auf Volumen ausgelegte Strategie, befeuert durch massive Preisanpassungen gen Süden, führte zu einem deutlichen Umsatzsprung im ersten Quartal. Die Margen brachen dagegen ein. War es vielleicht die Aussage von Musk, dass weitere Preissenkungen folgen werden, die die Aktie gestern zweistellig nach unten drückte?

Bis zur Veröffentlichung des Berichts waren Analysten für 2023 zwar pessimistischer, was den Gewinn je Aktie anbelangt, allerdings erwarteten sie nur einen leichten Rückgang. Inzwischen gehen die Experten von einem Umsatzwachstum von rund 23 % aus. Das würde bedeuten, dass Tesla 2023 erstmalig die Umsatzschwelle von 100 Mrd. USD übertreffen könnte. Der Gewinn je Aktie soll dagegen um 13 % auf 3,54 USD sinken (siehe Tabelle). Die EBIT-Marge könnte von 16,8 auf 11,9 % regelrecht erodieren. Perspektivisch erwarten Analysten bis 2027 eine weitere Umsatzverdopplung auf dann über 200 Mrd. USD. Die EBIT-Marge soll sich wieder deutlich in Richtung 20 % verbessern. Das EBIT könnte also im Jahr 2027 bei 45 Mrd. USD liegen. Dem steht eine aktuelle Marktkapitalisierung von 517 Mrd. USD gegenüber.

In untenstehender Grafik sind die Schätzungen auf GAAP-Basis und deren Verlauf enthalten.

Quelle: Marketscreener

Cathie Wood sieht mindestens eine Verachtfachung des Kurses

Während die kritischen Stimmen bezüglich der Bewertung der Aktie gestern wieder lauter wurden, hielt Cathie Wood in einem Interview auf CNBC wieder einmal dagegen. Sie hält die Volumen-Strategie für richtig und sieht jedes verkaufte Tesla-Modell auch als ein potenzielles Robo-Taxi in (naher) Zukunft. Wood verfolgt weiterhin einen langfristigen Investmentansatz bei Tesla und sieht für 2027 ein Kursziel von 2.000 USD für die Aktie, also eine potenzielle Verzwölffachung des Kurses. Die Marktkapitalisierung würde in diesem Fall auf 6,2 Bio. USD explodieren. Das wertvollste Unternehmen der Welt, Apple, bringt es aktuell auf eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 2,6 Bio. USD. Selbst in ihrem Bear Case könnte sich die Aktie auf 1.400 USD vervielfachen, im Best Case Kurse um 2.500 USD sehen, wohlgemerkt bereits in vier Jahren.

Fazit: Eigentlich ist alles beim Alten bei Tesla. Die Fanboys reden sich die Preisanpassungen und erodierenden Margen schön und loben die Entwicklung beim Umsatz. Die Kritiker stürzen sich weiter auf die hohe Aktienbewertung, gerade auch im Vergleich zur Automobilkonkurrenz, und gehen nicht davon aus, dass die Margen sich schnell wieder in Richtung 20 % bewegen werden. Der übergeordnete Chart zeigt, dass ein großer Richtungsentscheid ebenfalls noch auf sich warten lässt. Bislang fehlen nach der satten Erholung im Januar Anschlusskäufe.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 81,46 100,38 131,29 Ergebnis je Aktie in USD 4,07 3,54 5,12 Gewinnwachstum -13,02 % 44,63 % KGV 40 46 32 KUV 6,3 5,2 3,9 PEG neg. 0,7 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Tesla-Aktie (Wochenchart)

