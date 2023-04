US-Anleihen drehen nach freundlichem Beginn ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach einem freundlichen Start etwas ins Minus gedreht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,16 Prozent auf 114,47 Punkte, was die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen auf 3,57 Prozent steigen ließ.

Während vortags schwache Konjunkturdaten den festverzinslichen Wertpapieren geholfen hatten, wartete der Freitag mit besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes von S&P für den April auf. Allerdings wird der wesentlich ältere Indikator ISM stärker beachtet, der im weiteren Monatsverlauf auf der Agenda steht./gl/he