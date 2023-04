US-Anleihen steigen weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben zum Wochenschluss an ihre Vortagesgewinne angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) legte am Freitag im frühen Handel um 0,18 Prozent auf 114,86 Punkte zu. Die Rendite von zehnjährigen Staatsanleihen fiel im Gegenzug auf 3,52 Prozent.

Bereits am Donnerstag hatten die als sicher geltenden Staatspapiere nach schwachen Konjunkturdaten Zulauf erhalten. So hatte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im April überraschend und deutlich eingetrübt.

Im Handelsverlauf steht der von S&P erhobene Einkaufsmanagerindex auf der Agenda. Allerdings wird der wesentlich ältere Indikator ISM stärker beachtet. Dieser wird etwas später im jeweiligen Monat veröffentlicht.

Impulse von US-Notenbankern werden indes nicht erwartet. Fed-Direktorin Lisa Cook wird erst nach Handelsschluss zum Thema Wirtschaftsforschung sprechen. Am Wochenende beginnt dann eine Stillhalteperiode vor dem nächsten Treffen des Notenbank-Offenmarktausschusses zur Geldpolitik am 3. Mai. Im Kampf gegen die hohe Inflation hat die Fed ihre Leitzinsen bereits stark angehoben. Nunmehr wird damit gerechnet, dass diese nicht mehr allzu deutlich steigen werden./la/bgf/mis