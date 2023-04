BED BATH & BEYOND - Nun also doch! Insolvenzantrag!

Bed Bath & Beyond Inc. - WKN: 884304 - ISIN: US0758961009 - Kurs: 0,294 $ (Nasdaq)

Dass es nach diesem Artikel über drei Monate dauern würde, bis der Einzelhändler Bed Bath & Beyond Insolvenz anmelden würde, hätte ich nicht gedacht. Zwischenzeitlich gelang es dem Management sogar, neue Aktien am Markt zu platzieren und Pläne über einen möglichen Reversesplit zu veröffentlichen. Letzteres kann nun rückblickend als letzte Verzweiflungstat gewertet werden. Denn am gestrigen Sonntag beantragte das Unternehmen Chapter 11.

Der Geschäftsbetrieb kann aber wohl erst einmal weitergehen, da Bed Bath & Beyond von Sixth Street Specialty Lending im Zuge einer Debtor-in-Possession-(DIP)-Vereinbarung 240 Mio. USD zur Verfügung gestellt bekommt. Damit bleiben die 360 Bed Bath & Beyond-Läden und 120 buybuy BABY-Läden offen, auch über die Homepages kann weiter bestellt werden. Gerade buybuy BABY könnte einige Käufer anlocken. Ein Verkauf der Tochter war in den vergangenen Monaten immer wieder im Gespräch.

Mit Bed Bath & Beyond geht also ein weiterer US-Einzelhändler in die Insolvenz. Der Fall ist aber deshalb so prominent in den Medien, da die Aktie des Unternehmens neben dem Papier der Kinokette AMC und dem Anteilschein von Gamestop im sogenannten Meme-Hype, einer Mischung aus einem Short-Squeeze, ausgelöst auch durch massive Käufe von Privatanlegern, die sich über Social Media verbündet hatten, 2020/21 unglaubliche Höhen erreicht hatte.

Während die Bilanz bei Gamestop trotz operativer Verluste noch relativ solide aussieht, dürfte sich der Blick der Meme-Skeptiker nun auf die hochverschuldete Kinokette AMC richten. Hier laufen aktuell Verhandlungen über eine potenzielle Aktienzusammenlegung, die den Weg freimachen soll für eine weitere massive Aktienverwässerung. Der nächste gerichtliche Zwischenstand dürfte bereits morgen bekannt gegeben werden.

Fazit: Überraschen darf die Insolvenz bei Bed Bath & Beyond niemanden. Überraschend kam vielmehr, dass das Unternehmen sich so lange halten konnte. Es ist eines dieser Beispiele, dass sich Kurse von der operativen Realität temporär zwar deutlich entfernen können, schlussendlich die Schwerkraft sie über die Zeit aber doch wieder einholt. Ich bin gespannt, auf welchen Titel sich die Zocker nun als nächstes stürzen werden. Die Messe hier dürfte jedenfalls gelesen sein.

Bed Bath Beyond-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)