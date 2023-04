Bidens innenpolitische Beraterin Susan Rice verlässt Posten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die innenpolitische Beraterin von US-Präsident Joe Biden, Susan Rice, verlässt ihren Posten. Das kündigte Biden am Montag in einer schriftlichen Stellungnahme an. Der Demokrat lobte die Arbeit der 58-Jährigen in den vergangenen Jahren und schrieb: "Ich danke Susan für ihren Dienst, ihren Rat und ihre Freundschaft. Ich werde sie vermissen." Was Rice als nächstes machen wird, ließ Biden offen. In den vergangenen Monaten hatte es diverse Wechsel auf hochrangigen Posten des Weißen Hauses gegeben - was nicht ungewöhnlich ist.

Rice hatte zuvor bereits diverse ranghohe Ämter in der US-Regierung inne. In der Amtszeit von Präsident Barack Obama - damals mit Biden als Vizepräsident - war sie erst US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen und später Nationale Sicherheitsberaterin im Weißen Haus. Biden holte sie bei seinem Amtsantritt auf die Schlüsselrolle zur Koordinierung der innenpolitischen Projekte seiner Regierung./jac/DP/stw