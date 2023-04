DAX weiter lustlos. Software AG-Übernahme sorgt für Kurssprung.

Gemischte Vorgaben aus Asien kontnen dem DAX® zum Auftakt in die neue Woche zunächst keine Impulse geben. Auch die Berichtssaison entfacht noch kein Feuerwerk wie UniCredit- Aktienstratege Christian Stocker in seinem 14-tägigen Börsencheck erklärt. So pendelte der Leitindex in der ersten Handelsstunde in einer engen Range zwischen 15.860 und 15.880 Punkten. Im Wochenverlauf werden allerdings noch eine Reihe wichtiger Wirtschafts- und Unternehmenszahlen veröffentlicht, die den Aktien möglicherweise neuen Schwung geben.

Überraschend gute Zahlen von Philips gaben der Aktie von Siemens Healthineers Auftrieb. Der Finanzinvestor Silver Lake will die Software AG übernehmen. Der größte Aktionär, die Software-AG-Stiftung hat bereits zugestimmt. Der Aktienkurs sprang daraufhin in den Bereich des Übernahmepreises von EUR 30 und zog den Solactive German Mergers & Acquisitions Index mit nach oben. In dem Index sind eine Reihe von möglichen Übernahmekandidaten aus Deutschland enthalten – auch die Software AG. Salzgitter meldete einen Gewinnrückgang für das erste Quartal. Die Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt. Dennoch verbuchte das Papier einen Kursabschlag und zog die Aktie des Konkurrenten ThyssenKrupp mit nach unten. SGL Carbon profitierte von positiven Analystenkommentaren.

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 15.880/15.920 Punkte Unterstützungsmarken: 15.620/15.650/15.700/15.750/15.800/15.835 Punkte Wenig Bewegung in der ersten Handelsstunde beim DAX®. Nach einem Rücksetzer auf 15.840 Punkte drehte der Index bis auf 15.880 Punkte und steckt und in dieser Bandbreite fest. Zwischen 15.880 und 15.920 Punkten findet der Leitindex eine starke Widerstandszone, die es zu überwinden gilt, ehe weitere Kaufsignale folgen können. Bis dahin sollten Anleger stets ein Auge auf die Unterstützungszone zwischen 15.700 und 15.750 Punkten haben. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 27.03.2023 –24.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 25.04.2016 – 24.04.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar.Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HB6Q17 186,81 11.750 20.000 15.12.2023 DAX® HC4VFY 270,42 12.500 30.000 15.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.04.2023; 10:55 Uhr Call-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC0XP9 31,70 13.300 12.12.2023 DAX® HC0XQ2 10,60 16.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.04.2023; 10:55 Uhr Put-Optionsscheine auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HC1AYL 6,83 15.500 12.12.2023 DAX® HC37PA 13,36 17.000 12.12.2023 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.04.2023; 10:55 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

