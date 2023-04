DAX® - Wenig Momentum, aber neue Hochs

Seit einigen Handelstagen scheint der DAX® an der Marke von 15.900 Punkten zu kleben, wo das Aktienbarometer zuletzt immer wieder seine Hochs ausgeprägt hat. Gleichzeitig reiht sich eine kleine Tageskerze an die nächste. Ein gewisser Respekt vor dem zwischenzeitlich erreichten Niveau ist also gegeben. In diesem Zusammenhang lohnt ein Blick in die USA, denn beim S&P 500® betrug die Hoch-Tief-Spanne der letzten Woche gerade einmal 55 Punkte. Dabei handelt es sich um die geringste wöchentliche Handelsspanne seit September 2021. Die aktuelle Schwankungsarmut ist also kein deutsches Phänomen. Gleichzeitig wird in Übersee dadurch die Bedeutung der Schlüsselmarke von 4.200 Punkten untermauert (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. April). Trotz des nachlassenden Momentums steht hierzulande in jeder April-Woche ein neues Verlaufshoch zu Buche – zuletzt bei 15.916 Punkten. Per Saldo weiterhin nicht die schlechteste Ausgangslage, um das Kursziel von gut 16.000 Punkten aus der Bodenbildung vom März auszuschöpfen und damit auch Kurs auf das bisherige Allzeithoch vom November 2021 bei 16.290 Punkten zu nehmen.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

