EQS-News: ESPG AG prüft Refinanzierungsoptionen für die Unternehmensanleihe 2018/2023 und mandatiert Quirin Privatbank AG

ESPG AG prüft Refinanzierungsoptionen für die Unternehmensanleihe 2018/2023 und mandatiert Quirin Privatbank AG



24.04.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 24.04.2023: Die European Science Park Group (ESPG), ein auf Wissenschaftsparks spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat unter anderem die Quirin Privatbank AG mandatiert, die Gesellschaft bei der Refinanzierung der im September 2023 fällig werdenden Schuldverschreibung zu beraten. Die ESPG wird diesbezüglich Gespräche mit ihren Anleihegläubigern über mögliche Optionen zur Refinanzierung führen. Dies könnte vor allem ein freiwilliges Umtauschangebot, einen begrenzten Anleiherückkauf oder eine Anpassung der Anleihebedingungen nach Maßgabe des Schuldverschreibungsgesetzes umfassen.

Dr. Ralf Nöcker, Vorstand der ESPG AG, kommentiert: „Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten viel erreicht: Nach Einstieg des neuen Großinvestors Alvarium Tiedeman (AlTi) haben wir mit dem Campteq Innovation Campus bei Darmstadt eine attraktive Life Science Immobilie erworben, neue Mietverträge über eine Fläche von rund 8.450 m2 abgeschlossen, unseren Verschuldungsgrad durch Tilgung von Verbindlichkeiten gesenkt und planen kurzfristig weitere Rückführungen. Zudem haben wir das Profil der ESPG als führenden Science Park Investor geschärft und neue Mitarbeiter gewonnen. Aufgrund der aktuellen Marktsituation mit steigenden Zinsen und dem herausfordernden Kapitalmarkt suchen wir frühzeitig den Austausch mit unseren Bond Investoren, um die Anleihe mit einem attraktiven Angebot bestmöglich zu refinanzieren.“





Über ESPG

Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von 250 Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.





