EQS-News: LR startet mit Umsatzwachstum in Q1 2023 und setzt internationale Expansion mit Markteintritt in UK konsequent fort

EQS-News: LR Global Holding GmbH / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Expansion

LR startet mit Umsatzwachstum in Q1 2023 und setzt internationale Expansion mit Markteintritt in UK konsequent fort



24.04.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



LR startet mit Umsatzwachstum in Q1 2023 und setzt internationale Expansion mit Markteintritt in UK konsequent fort Strategische Initiativen wirken und bringen LR mit Umsatzsteigerung von 5 % in Q1 2023 wieder auf Wachstumskurs

Marktaktivitäten in UK starten im dritten Quartal 2023

Günstige Rahmenbedingungen prädestinieren UK für Social Selling

Cross-Sponsoring fördert Marktzugang und Karriereentwicklung der Partner Ahlen, 24. April 2023 - Die LR Global Holding GmbH, Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Pflegeprodukte, ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2023 gestartet. Auf vorläufiger Basis konnte die LR Gruppe im ersten Quartal 2023 den Umsatz um 5 % gegenüber dem ersten Vorjahresquartal steigern (Q1 2022: 68,6 Mio. EUR). Die neue strategische Ausrichtung, die im Sommer 2022 eingeleitet wurde, zeigt somit weiter Wirkung und bringt LR wieder auf Wachstumskurs. Auf Basis dieser gestärkten Position eröffnet LR im dritten Quartal 2023 den Markt United Kingdom (UK) und setzt damit seine internationale Expansion konsequent fort. Mit dem Markteintritt in UK wird die LR Gruppe in nunmehr 32 Ländern weltweit tätig sein. Mit den vier Ländern England, Wales, Schottland sowie Nordirland umfasst UK rund 70 Mio. Einwohner und bietet insgesamt günstige Marktbedingungen für den geplanten Ausbau des Geschäfts in Europa.



Dr. Andreas Laabs, Vorstandsvorsitzender (CEO) der LR Health & Beauty SE, kommentiert: „Wir freuen uns, dass die gezielte Förderung der Karriereentwicklung unserer Partner Früchte trägt und sich LR im ersten Quartal 2023 wieder auf Wachstumskurs befindet. Dies verschafft uns Rückenwind, um die Expansion in neue Märkte voranzutreiben. Mit dem Markteintritt in UK haben wir insofern nun den nächsten Schritt vollzogen, um für LR diesen attraktiven Wachstumsmarkt zu erschließen. Angesichts der hervorragenden Marktbedingungen und unternehmerischen Kultur sehen wir dort weitreichende Möglichkeiten für den Vertrieb unserer Gesundheits- und Pflegeprodukte. Der Einstieg in UK bietet zugleich für unsere Partner die Chance, ihre Karrieren erfolgreich zu entwickeln. Auf Basis unserer starken Partner-Community gepaart mit unseren hochqualitativen Produkten ‚Made in Germany‘ sind wir überzeugt, dass sich LR dort sehr gut etablieren wird.“



Das Management der Geschäftsaktivitäten in UK erfolgt aus Deutschland heraus, sodass LR das ausgewiesene Knowhow aus jahrzehntelanger Erfahrung im Social Selling ideal nutzen kann. LR setzt dabei verstärkt auf das Cross-Sponsoring der Partner, das sich auf das länderübergreifende Gewinnen neuer Partner konzentriert. Dabei erleichtern den Partnern vielfältige Maßnahmen – beispielsweise individuelle Starterpakete oder das Bonusprogramm Fast Track 5.0 – den Einstieg in den Markt UK. Unter der Marke LR vertreibt die LR Gruppe international rund 200 hochwertige Gesundheits- und Schönheitsprodukte, darunter Nahrungsergänzungsmittel, Körperpflegeprodukte und Düfte. Top-Seller wie die Produktneuheit ZEITGARD Pro für die innovative Gesichtspflege geben den LR Partnern auch für ihre Aktivitäten in UK zusätzlichen Rückenwind.



Weitere Informationen zur Geschäftsentwicklung und die vollständigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 wird LR Ende Mai 2023 veröffentlichen.







LR Gruppe

Unter dem Motto "More quality for your life" produziert und vertreibt die LR Group mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen verschiedene Gesundheits- und Pflegeprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen verbindet LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Diese Kompetenz zeigt sich insbesondere in der von LR selbst entwickelten App "LR Connect", die die Community beim Aufbau und der Entwicklung ihres Geschäfts unterstützt. Die häufig als Mikro-Influencer agierende Community ist jung, flexibel und nutzt zunehmend soziale Medien als Vertriebsplattform.



LR hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinem Portfolio – bestehend aus Nahrungsergänzungsmitteln und Körperpflegeprodukten – das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen zu verbessern, wobei der Bereich Gesundheit fast 65% und der Bereich Pflege 35% des Umsatzes ausmacht. Deshalb entwickelt das Unternehmen kontinuierlich neue Produkte – aus der Kraft der Natur in Kombination mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.



Die Verarbeitung von Aloe Vera ist seit über 20 Jahren eine der Kernkompetenzen von LR Health & Beauty. Nur das wertvolle Innere des Blattes wird für die Produkte verwendet. In Ahlen hat das Unternehmen eine der modernsten Aloe Vera Produktionsstätten für Aloe Vera Drinking Gels in Europa aufgebaut. LR ist seit über 35 Jahren mit rund 1.200 Mitarbeitern und rund 300.000 registrierten Community-Mitgliedern fest im Markt etabliert. Darüber hinaus hat LR den LR Global Kids Fund e.V. gegründet, der in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen benachteiligte Kinder und ihre Familien in vielen Ländern der Welt effizient und unbürokratisch unterstützt. Das Bekenntnis zur Übernahme von Verantwortung in Bezug auf ESG ist Teil der Philosophie von LR. Seit 2020 verwendet LR FSC-zertifiziertes Papier, ergreift verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung von Plastikverbrauch und wechselte zu Ökostrom.







Kontakt:



PR Kontakt:

LR Global Holding

Almut Kellermeyer

Head of PR / Public Affairs

Kruppstraße 55

59227 Ahlen

Tel.: +49(0)2382 7060-106

E-Mail: a.kellermeyer@LRworld.com

https://ir.lrworld.com/



IR Kontakt:

cometis AG

Thorben Burbach

Unter den Eichen 7 | Gebäude D

65195 Wiesbaden

Tel.: +49(0)611 - 205855-23

Fax: +49(0)611 - 205855-66

E-Mail: burbach@cometis.de

24.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com