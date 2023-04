EQS-News: Photon Energy Group veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Nachhaltigkeitsbericht 2022

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

Photon Energy Group veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Nachhaltigkeitsbericht 2022



24.04.2023 / 22:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Photon Energy Group veröffentlicht Geschäftsbericht 2022 und Nachhaltigkeitsbericht 2022

Photon Energy Group meldet einen Rekordumsatz von 95,136 Mio. Euro (+161,7% im Jahresvergleich) und ein EBITDA von 24,308 Mio. Euro (+153,6% im Jahresvergleich) sowie einen Nettogewinn von 6,262 Mio. Euro im Vergleich zu einem Verlust von -6,433 Mio. Eur im Vorjahr.

Der Nachhaltigkeitsbericht 2022 enthält den ersten grünen Finanzierungsbericht des Unternehmens, der es Investoren, Anleihegläubigern und anderen Interessensvertretern ermöglicht, die Entwicklung der neuen Anlagen und Projekte zu verfolgen, die durch die grüne EUR-Anleihe 2021/2027 finanziert wurden.

Ab heute sind der Geschäftsbericht 2022 und der Nachhaltigkeitsbericht 2022 auf der Webseite der Photon Energy Group, photonenergy.com, verfügbar. Amsterdam – 25. April 2023 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") hat heute sowohl seinen Geschäftsbericht 2022 als auch seinen Nachhaltigkeitsbericht 2022 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht enthält die wichtigsten Informationen über die Geschäftsentwicklung, die Strategie und die Führung des Unternehmens und der Gruppe sowie den geprüften Jahresabschluss, der in Übereinstimmung mit internationalen Finanz- und Berichterstattungsstandards (IFRS) erstellt wurde. Der Nachhaltigkeitsbericht enthält den ersten grünen Finanzierungsbericht des Unternehmens, der es Investoren, Anleihegläubigern und anderen Interessensvertretern ermöglicht, die Entwicklung der Anlagen und Projekte zu verfolgen, die durch die grüne EUR-Anleihe 2021/2027 des Unternehmens finanziert werden.

Zu den wichtigsten Highlights aus dem Jahresbericht 2022 des Unternehmens gehören: Das Unternehmen verzeichnete 2022 einen Rekordumsatz von 95,136 Mio. Euro (+161,7 % im Jahresvergleich), während das EBITDA auf 24,308 Mio. Euro (+153,6 % im Jahresvergleich) stieg.

Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 6,262 Mio. Euro gegenüber einem Verlust von

-6,433 Mio. Euro im Jahr 2021 und ein Gesamtergebnis (total comprehensive income/TCI) von 7,672 Mio. Euro gegenüber 2,095 Mio. Euro im Vorjahr.

-6,433 Mio. Euro im Jahr 2021 und ein Gesamtergebnis (total comprehensive income/TCI) von 7,672 Mio. Euro gegenüber 2,095 Mio. Euro im Vorjahr. Das Eigenkapital stieg im Jahresvergleich um 36,7 % auf 70,475 Mio. Euro, während die bereinigte Eigenkapitalquote auf ein solides Niveau von 32,0 % stieg.

Im Jahr 2022 hat das Unternehmen ein Kraftwerk mit einer Gesamtleistung von 1,4 MWp in Ungarn fertiggestellt und angeschlossen und mit dem Bau von insgesamt 32 MWp in Rumänien begonnen, von denen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts bereits 11,7 MWp in Betrieb genommen wurden.

In Europa hat das Unternehmen seine Projektpipeline in Ungarn, Polen und Rumänien bis Ende 2022 auf zusammen 617 MWp ausgebaut (+29,7 % im Jahresvergleich).

In Australien hat das Unternehmen in New South Wales die Projektrechte und Grundstücke für ein 9,8 MWp / 10 MWh Solar- und Batteriespeicherprojekt erworben. Diese Transaktion markiert einen bedeutenden Meilenstein als erstes großes Solar- und Batteriespeicherprojekt der Photon Energy Group.

Im Bereich Wasseraufbereitung engagierte sich das Unternehmen in einem Pilotprojekt zur Beseitigung bzw. Reduzierung von per- und polyfluorierten Substanzen (PFAS) in Australien.

Im zweiten Halbjahr hat das Unternemhen seine grüne EUR-Anleihe 2021/2027 auf 77,5 Mio. Euro und bis zum Veröffentlichungstermin dieses Berichts auf 80,0 Mio. Euro aufgestockt.

Nach mehr als drei Jahren immer engerer Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen hat die Photon Energy Group die vollständige Kontrolle über die 2016 gegründete Lerta S.A. übernommen. Dieses in Polen ansässige Unternehmen ist der drittgrößte Anbieter von Demand Side Response (DSR)-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer kontrahierten Kapazität von 134 MW für 2023 und bündelt über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Zu den wichtigsten Highlights aus dem Nachhaltigkeitsbericht 2022 des Unternehmens gehören: Das Unternehmen hat seinen zweiten grünen Finanzierungsbericht veröffentlicht, der es Investoren, Anleihegläubigern und anderen Interessensvertretern ermöglicht, die Entwicklung der Anlagen und Projekte zu verfolgen, die durch seine grüne EUR-Anleihe 2021/2027 finanziert wurden.

Zusätzlich zur Verfolgung seines CO2-Fußabdrucks über Scope-1- und Scope-2-Emissionen hinweg ermittelte das Unternehmen einige Elemente seiner Scope-3-Emissionen.

Ein Pilotprojekt wurde gestartet, um die elektronisch verbesserte Nano-Sanierungstechnologie des Unternehmens vor Ort mit Experten der Universitäten in Liberec und Stuttgart zu testen.

Es wurde intern eine gemeinsame Mitarbeiter- und ESG-Umfrage durchgeführt.

Eine Spendenrichtlinie wurde erstellt, einschließlich der Einrichtung von CSR-Tagen für Mitarbeiter.

Schulungen zum Thema Insiderhandel und zum Ethikkodex der Gruppe wurden entwickelt. Gedruckte Exemplare beider Berichte können bei ir@photonenergy.com bestellt werden. Über die Photon Energy Group – photonenergy.com Photon Energy Group bietet weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser an. Die Dienstleistungen im Bereich Solarenergie werden von Photon Energy erbracht. Seit seiner Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 131 MWp gebaut und in Betrieb genommen und verfügt über Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 103,6 MWp in seinem eigenen Portfolio. Derzeit entwickelt Photon Energy Projekte mit einer Gesamtleistung von 957 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 380 MWp weltweit an. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt die Gruppe über Stromhandelslizenzen in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 134 MW bis 2023 und vereint über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere wichtige Geschäftszweig der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen von Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und verfügt über Niederlassungen in Australien und ganz Europa. Medienkontakt

Martin Kysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810 670

E-mail: martin.kysly@photonenergy.com

Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations & Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-mail: emeline.parry@photonenergy.com

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.