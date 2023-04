Erste Deutsche aus Sudan evakuiert

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin/Khartum (Reuters) - Die Bundesregierung hat wie zahlreiche andere Länder wegen anhaltender Kämpfe Staatsangehörige aus dem Sudan ausgeflogen.

Am Montagmorgen landete eine erste Maschine mit 101 Personen an Bord in Berlin, wie das Auswärtige Amt auf Twitter mitteilte. Sie seien zunächst von einem Transportflugzeug der Bundeswehr aus Sudan nach Jordanien ausgeflogen worden. "Weitere Evakuierungsflüge sind geplant, solange die Sicherheitslage es zulässt", erklärte das Ministerium. Wieviele Deutsche sich noch in dem Land im Nordosten Afrikas aufhalten, war zunächst unklar.

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums sind von der Bundeswehr bislang rund 300 Menschen aus dem Großraum der Hauptstadt Khartum herausgebracht wurden. Davon seien etwa die Hälfte Deutsche, darüber hinaus seien es vor allem Bürger anderer europäischer Staaten, sagte ein Ministeriumssprecher. "Das heißt, wenn wir alles zusammenzählen, haben wir schon einen ganz guten Anteil der Deutschen ausgeflogen." Ein Sprecher des Auswärtigen Amts sagte, das weitere Vorgehen hänge "ganz entscheidend von der Sicherheitslage vor Ort ab". Es werde davon ausgegangen, dass noch Deutsche vor Ort seien, wie viele das seien, sei derzeit nicht genau zu beziffern.

Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte, es sei "Gefahr in Verzug" gewesen, deshalb sei der Einsatz der Bundeswehr noch nicht mandatiert. "Die vorherige öffentliche Befassung des Deutschen Bundestages mit dieser Thematik hätte das Leben der zu rettenden Menschen gefährdet." Die Bundesregierung werde noch im Lauf des Tages den Entwurf für das Mandat verabschieden und an das Parlament weiterleiten. Der Fokus der Bundesregierung liege derzeit auf der Evakuierung möglichst vieler Landsleute.

Im Sudan kämpfen seit gut einer Woche rivalisierende Militärs um die Macht. Dabei hat es bislang mehr als 420 Tote gegeben. Auch Frankreich und andere europäische Staaten haben mit Evakuierungen begonnen. Rund 10.000 Menschen sind nach Angaben örtlicher Behörden bislang aus dem Sudan in das Nachbarland Südsudan geflüchtet. Die Evakuierung sogenannter Ortskräfte - Einheimische, die die deutsche Regierung vor Ort unterstützen - sei zunächst nicht geplant. Die Bundesregierung tue aber ihr Möglichstes, die Menschen vor Ort zu unterstützen. "Wir stehen auch weiterhin mit ihnen in Kontakt", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts.

(Bericht von Alexander Ratz, Denis Elamu, Khalid Abdelaziz und Aidan Lewis; redigiert von;