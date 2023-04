GNW-Adhoc: NetAlly bringt CyberScopeT Handheld Cybersecurity Analyzer auf den Markt

^SAN FRANCISCO, April 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetAlly hat heute auf der RSA

Conference 2023 in San Francisco die Markteinführung seines CyberScope(TM) Handheld

Cybersecurity Analyzers bekanntgegeben, der eine umfassende Bewertung, Analyse und Berichterstattung in Bezug auf die Sicherheit von Standorten mit einem leistungsstarken, tragbaren Tool ermöglicht. ?Anstelle unterschiedlicher Dienstprogramme auf empfindlichen Laptops oder Tablets ist CyberScope ein robustes, speziell entwickeltes Sicherheitstool, das die Nmap-Technologie in einer vereinfachten Benutzeroberfläche für vollständige Standortbewertungen nutzt", so James Kahkoska, CTO von NetAlly. ?Sowohl Cyber- als auch Netzwerkexperten werden von den Funktionen zur Erkennung von Endpunkten und Netzwerken, zur Analyse der Sicherheit von Drahtlosnetzwerken, zur Bewertung von Schwachstellen und zur Validierung von Netzwerksegmentierung und -bereitstellung von CyberScope profitieren." CyberScope wurde für einen detaillierten Einblick in das Netzwerk an Standorten entwickelt und kann als Handgerät sowohl von lokalem Personal als auch von zentralisierten Cyberexperten aus der Ferne bedient werden. Zu den Technologien gehören kabelgebundenes Ethernet (Kupfer und Glasfaser, bis zu einer Leitungsrate von 10 Gbps), Wi-Fi 6/6E, Bluetooth/BLE und RF-Spektrumanalyse. Die Discovery-App kann jeden Host im Netzwerk (oder über Mobilfunk) schnell identifizieren, herausfinden, wo und wie er verbunden ist, und automatisch Scans auf Schwachstellen durchführen. CyberScope nutzt die Technologie des Netzwerkanalysators EtherScope® nXG von NetAlly, indem es Nmap-Scans in seine AutoTest-Konnektivitätsanalyse, seinen Netzwerkerkennungsalgorithmus und als eigenständige App mit einer optimierten grafischen Benutzeroberfläche aufnimmt und integriert. Mark Derrick, CISO und Referent für Cybersicherheit, erklärt: ?Eine solche Transparenz der inneren Bedrohungen, wie sie CyberScope bietet, ist für die Sicherung und Reduzierung von Risiken in Netzwerken an Standorten unerlässlich." Derrick fährt fort: ?Die Mobilität, der Umfang und die Tiefe der Funktionen machen dies zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Arsenal eines jeden Cybersicherheitsexperten." ?Cyberrisiken stehen ganz oben auf der Risikotagesordnung von Unternehmen. CyberScope ist zwar neu für NetAlly, aber unsere Kunden nutzen unsere leistungsstarke Erkennungstechnologie schon seit Jahren als Ergänzung zu ihren Cybersicherheitsbemühungen", so Mike Parrottino, CEO von NetAlly. ?Während unsere Kunden aus dem Bereich des traditionellen Netzwerkbetriebs von den Fähigkeiten von CyberScope profitieren werden, markiert diese Einführung unseren gezielten Einstieg in die Betreuung von Cybersicherheitsexperten." Das Unternehmen teilt mit, dass CyberScope im Juli 2023 über sein Netzwerk von autorisierten Vertriebspartnern erhältlich sein wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://cyberscope.netally.com (https://cyberscope.netally.com/). Über NetAlly Die NetAlly (https://www.netally.com/about-us/)(®) (https://www.netally.com/about-us/) Familie von Netzwerktest- und Analyselösungen hilft Netzwerkingenieuren und -technikern seit Jahrzehnten, die komplexen kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerke von heute besser zu implementieren, zu verwalten und zu warten. Seit der Entwicklung des ersten tragbaren Netzwerkanalysators im Jahr 1993 setzt NetAlly weiterhin den Standard für tragbare Netzwerkanalysen mit Tools wie EtherScope (https://www.netally.com/products/etherscopenxg/)(®) (https://www.netally.com/products/etherscopenxg/) nXG (https://www.netally.com/products/etherscopenxg/), CyberScope(TM), (https://cyberscope.netally.com/) AirMagnet (https://www.netally.com/products/airmagnet-survey-pro/)(®) (https://www.netally.com/products/airmagnet-survey-pro/), LinkRunner (https://www.netally.com/products/linkrunner/)(®) (https://www.netally.com/products/linkrunner/), LinkSprinter (https://www.netally.com/products/linksprinter/)(®) (https://www.netally.com/products/linksprinter/), AirCheck(TM) (https://www.netally.com/products/aircheck/) und weiteren. NetAlly vereinfacht die Komplexität von Netzwerktests und Cybersicherheitsbewertungen, bietet sofortige Transparenz für eine effiziente Problemlösung und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern vor Ort und externen Experten. Um mehr zu erfahren und zu sehen, wie NetAlly Netzwerk- und Sicherheitsexperten hilft, ihre Arbeit schnell zu erledigen, besuchen Sie https://netally.com (https://netally.com/) und folgen Sie uns auf Facebook (https://www.facebook.com/netally19), Twitter (https://twitter.com/netally), Linkedin (https://www.linkedin.com/company/netally), Instagram (https://www.instagram.com/netally_official) oder YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCR1A6GilqQEVhO9yFq0ZorA) Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7eb02098-5d4f-4dcd- a312-aae0efb8c085 °