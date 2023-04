Interview mit David Hartmann – DAX: Jahreshoch jagt Jahreshoch – Lohnt sich der Einstieg noch?

Ein Jahreshoch nach dem anderen hat der DAX in dieser Woche erreicht.

Werbung





Ein Jahreshoch nach dem anderen hat der DAX in dieser Woche erreicht. Am Montag kletterte das Börsenbarometer erst auf 15.903, am Dienstag dann auf 15.916 Punkte.



Ob das schon das Ende der Fahnenstange ist und wie Anleger jetzt am besten in den DAX investieren, verrät David Hartmann von Vontobel.



Der Experte für Zertifikate spricht über die Impulse, die den DAX zuletzt angetrieben haben, aber auch wieder ausbremsen könnten. Für Anleger, die in den kommenden Monaten mit einer Seitwärtsentwicklung rechnen, stellt er ein Reverse Bonus Cap-Zertifikat vor. Wie dass funktioniert und welche Chancen sich aus einer Investition ergeben, erfahren Sie im Interview.



Reverse Bonus Cap-Zertifikate



WKN Basiswert Bonuslevel=

Cap Barriere Bewertungs-

tag VU5K6V DAX® 12.000,00 19.000,00 15.03.2024

Stand: 24.04.2023 12:45 Uhr

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

Kennen Sie schon unsere Newsletter?

Eine übersichtliche Zusammenfassung der Vontobel Aktienanleihen-Neuemissionen finden Sie im wöchentlich erscheinenden "Aktienanleihen Investor". Diesen und weitere spannende Newsletter zu verschiedenen Themenfeldern können Sie hier kostenfrei abonnieren.

Bank Vontobel Europe AG

Digital Investing



Bockenheimer Landstraße 24

DE-60323 Frankfurt am Main

INT: +49 69 695 996 3205



Email

Website TEL: 00 800 93 00 93 00INT: +49 69 695 996 3205