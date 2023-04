Kieler Ministerin Touré verlangt Gesamtstrategie bei Migration

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata Touré fordert eine besser koordinierte Migrationspolitik in Deutschland. "Es fehlt an einer Gesamtstrategie in der Integrationspolitik, die Bund, Länder und Kommunen in finanziellen wie inhaltlichen Fragen gemeinsam entwickeln und die wir dringend brauchen", sagte die Grünen-Politikerin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Weder der letzte Flüchtlingsgipfel, noch die dadurch implementierten Arbeitsgruppen haben uns da vorangebracht."

Von der Integrationsministerkonferenz an diesem Mittwoch in Wiesbaden erwarte sie klare Beschlüsse in Richtung Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Mai, sagte Touré. Dann findet der nächste Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern statt. Auch für die Migrationspolitik müsse der Begriff Zeitenwende gelten, sagte Touré. "Bund, Länder und Kommunen stehen vor derselben Herausforderung und deshalb ist der Fingerzeig auf die unterschiedlichen Ebenen keine Lösung", betonte Touré. "Wir müssen jetzt gemeinsam konkrete Ergebnisse liefern."

In die Konferenz an diesem Mittwoch gehen 13 Länder, darunter Schleswig-Holstein, mit einem Antrag zur Stärkung der Integrationskurse. Das derzeitige Angebot werde dem hohem Bedarf nicht gerecht, sagte Touré. Gemeinsam mit sieben anderen Ländern fordert Schleswig-Holstein auch eine Erhöhung der Bundesmittel für sogenannte Erstorientierungskurse. Diese habe der Bund auf das Niveau von 2021 zurückgefahren, was den aktuell hohen Zugangszahlen nicht gerecht werde, kritisierte Touré. Außerdem setzt sich Schleswig-Holstein gemeinsam mit Berlin, Bremen und Rheinland-Pfalz für eine Härtefallregelung ein, die in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Personen mit ungeklärter Identität und Staatsangehörigkeit bei Volljährigkeit eine Einbürgerung ermöglichen soll./wsz/DP/mis