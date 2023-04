Lufthansa-Deal zum Einstieg bei Ita Airways verzögert sich

FRANKFURT/ROM (dpa-AFX) - Der Einstieg der Lufthansa bei der italienischen Fluggesellschaft Ita Airways verzögert sich. Ungeachtet des ursprünglich angekündigten Schlusstermins an diesem Montag dauern die Verhandlungen mit der italienischen Regierung an, wie ein Unternehmenssprecher in Frankfurt bestätigte. Die Gespräche seien auf einem guten Weg, aber noch nicht abgeschlossen. Details oder ein neues Datum für die geplante Vertragsunterzeichnung nannte Lufthansa nicht.

Beide Seiten verhandeln seit Januar exklusiv über eine Übernahme eines 40-Prozent-Anteils an der Nachfolgerin der legendären Fluggesellschaft Alitalia. Alleiniger Eigentümer der defizitären Ita ist der italienische Staat. Lufthansa will sich zudem Optionen auf eine spätere vollständige Übernahme der Ita sichern. Der Deal steht unter dem Vorbehalt wettbewerbsrechtlicher Prüfungen auf nationaler und europäischer Ebene./ceb/DP/stw