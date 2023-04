Streit um Heizungspläne: Kühnert erinnert FDP an Koalitionsvertrag

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um die Heizungspläne der Bundesregierung hat SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert die FDP an den Koalitionsvertrag erinnert. Kühnert sprach am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Parteivorstands von einer klaren und unmissverständlichen Vereinbarung. "Und hinter die kann jetzt auch keiner mehr zurück in der Koalition."

Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP vereinbart, dass zum 1. Januar 2025 jede neu eingebaute Heizung auf der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden solle. Im vergangenen Jahr hatte die Koalition dann unter dem Eindruck des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Abhängigkeit von fossilen Energien aus Russland beschlossen, dieses Ziel auf Januar 2024 vorzuziehen.

Die FDP fordert Nachbesserungen an dem vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzentwurf zum Heizungstausch. In einem FDP-Parteitagsbeschluss heißt es, der ursprüngliche Entwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes stehe beispielhaft für die falsche Klima- und Energiepolitik der Grünen: "Dogmatische Vorfestlegungen auf einzelne Technologien, planwirtschaftliche Regelungswut bis ins Detail und ignorante Überforderung der Betroffenen".

Kühnert sagte mit Blick auf die Heizungspläne weiter, für die SPD sei klar, dass niemand aus seiner Wohnung oder seinem Haus herausgedrängt werden solle. Es dürfe keine finanzielle Überforderung geben.

Ein Bündnis aus Umwelt-, Industrie-, Verbraucherschutz- und Wohlfahrtsverbänden sowie Gewerkschaften forderte eine sozialverträgliche Sanierungsoffensive. Der Gebäudesektor habe im Jahr 2022 zum dritten Mal in Folge die gesetzlich festgelegten Klimaziele verfehlt. Nur durch eine grundlegende Kurskorrektur könnten diese erreicht und Bewohner nachhaltig bei den Energiekosten entlastet werden. Neben der Frage des Heizungstauschs müsse die Politik in Sachen Energieeffizienz aktiv werden. Bisher seien nicht annähernd genügend Gebäude energetisch modernisiert worden./hoe/DP/stw