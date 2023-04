Alphabet Class C - Impuls durch die Zahlen?

Im Vorfeld der Quartalszahlen befindet sich die Alphabet-Aktie in einer charttechnisch äußerst spannenden Ausgangslage. Auf den Bruch des Abwärtstrends seit April vergangenen Jahres folgte die Rückeroberung der Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 100,05/98,77 USD). Damit gewinnt die Bodenbildung der letzten Monate – definiert durch die Tiefs bei 83,45/85,57/88,86 USD – mehr und mehr an Konturen. Was für ein größeres Aufwärtsmomentum noch fehlt, ist ein nachhaltiger Spurt über die Hochpunkte bei 108,82/109,63 USD. Im Erfolgsfall wäre die diskutierte untere Umkehr endgültig abgeschlossen (siehe Chart). Auf einen nachhaltigen Ausbruch lassen verschiedene Indikatoren hoffen. Hervorheben möchten wir die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy), die sich jeweils wieder im „Haussemodus“ befinden. Gelingt der Befreiungsschlag, stecken die horizontalen Barrieren bei rund 125 USD das nächste Anlaufziel ab. Um die konstruktive Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte die Alphabet-Aktie in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die 200-Wochen-Linie (akt. bei 98,77 USD) zurückfallen.

Alphabet Class C (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.