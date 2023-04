BLUETTI: Investition in unseren Planeten, Investition in unsere Zukunft

- BLUETTI reagiert aktiv auf den Aufruf des Earth Day 2023

Unsere Erde befindet sich in einer schwierigen Phase mit dringenden Problemen wie etwa extremen Wetterproblemen. Der Erkenntnis der Menschen zufolge kann jeder etwas für unseren Planeten tun, indem man einen nachhaltigen Lebensstil pflegt. Deshalb sollten wir der Investition in unsere Erde mehr Bedeutung beimessen.

BLUETTI ist als leistungsstarker Anbieter von sauberen Energielösungen schon immer für einen grünen und nachhaltigen Lebensstil und damit ein erreichbares Ziel für jeden Einzelnen eingetreten. Im Rahmen des Engagements für die Entwicklung eines innovativen erneuerbare Energien-Ökosystems möchte BLUETTI einen Beitrag zu diesem Ziel leisten.

Grüne Stromlösungen mit zuverlässigen Batterien

- Sicherer, zuverlässig und grün leben

Die meisten Produkte von BLUETTI werden von Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien mit einer Lebensdauer von 7 bis 15 Jahren versorgt. Sie sind sicherer als herkömmliche ternäre Batterien und mit Blick auf den Herstellungsprozess, die Nutzung und Entsorgung umweltfreundlicher.

Bereitmachen für einen nachhaltigen Lebensstil

- BLUETTI ist für ein sorgenfreies Leben entscheidend.

Ob Fotografieren, Campen oder andere Aktivitäten im Freien, EB3A/EB55/EB70 von BLUETTI treibt unsere Geräte wie Kameras, Drohnen, Telefone, Laptops oder GPS an. Überdies bietet BLUETTI die Solargeneratoren AC200P/AC200MAX, die Kühlschränke, Mikrowellenherde und andere elektrische Geräte versorgen, Solarenergie gewinnen und die Stromversorgung unseres ruhigen Wohnmobillebens ermöglichen können.

Im letzten Jahr hat BLUETTI das brandneue Haushalts-Energiespeichersystem EP600+B500 herausgebracht, das dabei hilft, eine billigere, stabilere und zuverlässigere Stromversorgung zu erhalten und bestens auf Notfälle vorbereitet zu sein.

Seien Sie beim Offline Pop-up Event von BLUETTI dabei!

Um sich für einen grünen Lebensstil und die nachhaltigen Energielösungen von BLUETTI einzusetzen, ist BLUETTI für ein Treffen mit Ihnen im Skyline Plaza in Frankfurt bereit! Prominente, die Presse und unsere Freunde aus aller Welt sind für einen Austausch Ihrer Ideen über grüne Energie und BLUETTI herzlich willkommen!

Und BLUETTI hat eine BONUS-Überraschung für alle Freunde, die kommen, vorbereitet~

Wir freuen uns auf Sie:

Datum: 29. April

Ort: Skyline Plaza, Frankfurt

Über BLUETTI

BLUETTI ist von Anfang an bestrebt, einer nachhaltigen Zukunft durch grüne Energiespeicherlösungen für den Innen- und Außenbereich treu zu bleiben und gleichzeitig ein außergewöhnliches umweltfreundliches Erlebnis für unsere Häuser und unsere Welt zu bieten. Aus diesem Grund ist BLUETTI in über 70 Ländern vertreten und genießt das Vertrauen von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie BLUETTI online unter https://www.bluettipower.eu/

