Börse Frankfurt-News: Smallcap- und Faktor-ETFs gefragt (ETFs)

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Mit der anhaltend guten Stimmung an den Märkten rückt auch Spezielleres in den Fokus, etwa Indextracker mit Nebenwerten, Momentum- und Value-Strategien. Der Bitcoin-Anstieg bleibt zudem nicht ohne Folgen - auch wenn es zuletzt einen Rücksetzer gab.

25. April 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die bislang gut laufende Berichtssaison stützt die Aktienmärkte, ETFs bleiben gesucht. "Bei leicht anziehenden Umsätzen hatten wir rund 70 Prozent mehr Käufe als Verkäufe", berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank. Auch Torben Bendt von Lang & Schwarz meldet einen klaren Kaufüberhang. Der DAX steht am Dienstagmorgen bei 15.856 Punkten und ist damit seit Jahresanfang um 12,5 Prozent gestiegen. Der S&P 500 hatte gestern mit 4.137 Punkten geschlossen, ein Plus von 8,2 Prozent in diesem Jahr.

"Erneut werden überwiegend europäische ETFs gehandelt", stellt Heinrich fest. Hier seien es zum einen klassische ETFs auf den Euro Stoxx 50, den Stoxx Europe 50 und den MSCI Europe, auch in ESG-Varianten. Umsatzstark präsentierten sich aber auch Small Cap- und Wachstums-ETFs wie der iShares MSCI EMU Small Cap (IE00B3VWMM18) und der Deka Stoxx Europe Strong Growth 20 (DE000ETFL037).

Momentum: Werden die Ersten die Ersten sein?

Bei Trackern von weltweiten Aktien sind Heinrich zufolge derzeit Momentum- und Value-ETFs gefragt, konkret der iShares MSCI World Momentum Factor ESG (IE000L5NW549), der Xtrackers MSCI World Momentum (IE00BL25JP72) und der iShares Edge MSCI World Value Factor (IE00BP3QZB59). Die Idee hinter Momentum-ETFs: Aktien, die in den letzten drei bis sechs Monaten überdurchschnittlich gut gelaufen sind, machen dies in der Regel auch weiter - zumindest in einer Aufwärtsbewegung des Marktes. Value-ETFs bilden unterdessen Aktien ab, die aktuell zu niedrig bewertet sind, etwa gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis.

Was US-Aktien angeht, setzen Kund*innen der Baader Bank gerne auf große Indizes wie den MSCI USA (IE00BK1PV445) und den Nasdaq 100 (< DE000A0F5UF5>), gerne auch mit ESG-Filter (IE00BHZPJ908).

Goldpreisanstieg lockt in Gold-ETCs

Im Bereich der Rohstoff- und Edelmetallverbriefungen geht im Moment in Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) viel um, wie Bendt ergänzt. "Das ist sehr gefragt." Der Goldpreis war Mitte April auf 2.048 US-Dollar gestiegen, aktuell sind es wieder 1.988 US-Dollar.

Ebenfalls umsatzstark: Gas-ETCs, und zwar gehebelte Produkte von WisdomTree, short und long (IE00B76BRD76, JE00BDD9Q956). Der Gaspreis ist zuletzt weiter gefallen. Der für Europa relevante Terminkontrakt für niederländisches Erdgas (Dutch TTF) ist unter die 40 Euro/MWh gerutscht, nach Ausbruch der Ukraine-Kriegs waren es zwischenzeitlich über 300 Euro/MWh.

Zum Parken gesucht: Geldmarkt-ETFs

Daneben bleiben Geldmarkt-ETFs gefragt. Lang & Schwarz registriert viel Zuspruch für den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497). Viel gehandelt wird an der Börse Frankfurt aktuell auch der iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr (DE000A0Q4RZ9).

Setzen auf Künstliche Intelligenz:

Dank ChatGPT ist Künstliche Intelligenz ist derzeit ein ganz heißes Thema. Auch mit ETFs kann auf KI gesetzt werden. Beispiele sind der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), der Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence (LU1861132840), der WisdomTree Artificial Intelligence (IE00BDVPNG13) und der L&G Artificial Intelligence (IE00BK5BCD43). Etwas breiter engagiert ist der Global X Robotics & Artificial Intelligence (IE00BLCHJB90), der auch die Roboterbranche einbezieht.

Allen ist eins gemein: 2022 haben sie gelitten. Ansonsten sind die Unterschiede groß, bezüglich der Schwerpunkte, aber auch der Renditen. Schwergewichte im Xtrackers-ETFs sind zum Beispiel Nvidia, Meta, Amazon, Apple und Salesforce, bei WisdomTree sind es speziellere Namen wie SentinelOne, Illumina, Mobileye, Cadence und ServiceNow. Seit Jahresanfang kommt der ETF von Xtrackers auf ein Plus von 17 Prozent, der von Amundi auf 6,9 Prozent, der von WisdomTree auf 14,3 Prozent und der von L&G auf 13,9 Prozent. Auf Dreijahressicht rentieren allerdings alle ähnlich mit rund 14 Prozent im Jahr, Ausnahme ist der ETF von L&G mit 10,4 Prozent.

"Wieder deutlich mehr Umsatz in Krypto-ETNs"

Auch wenn es aktuell wieder nur 27.400 US-Dollar sind: Dass der Bitcoin vor kurzem über 30.000 US-Dollar gestiegen war, macht sich im Handel mit Krypto-ETNs bemerkbar. "Wir sehen wieder deutlich mehr Umsatz und vor allem Käufe", erklärt Torben Bendt. Beliebt seien vor allem der VanEck Bitcoin (DE000A28M8D0) und der ETC Group Physical Ethereum (DE000A3GMKD7). Zur Erinnerung: Im November 2021 war der Bitcoin auf das Allzeithoch von rund 69.000 US-Dollar gestiegen, bis November 2022 aber dann auf rund 16.000 US-Dollar gefallen.

von: Anna-Maria Borse, 25. April 2023, © Deutsche Börse

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)