Dax vor Flut an Firmenbilanzen niedriger erwartet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Dienstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge vor einer Reihe an Unternehmenszahlen niedriger starten.

Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex zunächst ein frisches Jahreshoch von 15.919 Punkten erreicht, bevor er 0,1 Prozent schwächer mit 15.890 Punkten aus dem Handel gegangen war.

Anleger müssen im Tagesverlauf eine Flut an Quartalszahlen verdauen. So bescherte die Flucht von Millionären in sichere Anlagehäfen etwa der Schweizer UBS zu Jahresbeginn Rückenwind und die Großbank konnte bei Reichen und Superreichen von Januar bis März 28 Milliarden Dollar an Neugeldern einsammeln. Zudem schnitt der Lkw-Konzern Daimler Truck dank der starken Nachfrage deutlich besser ab als von Analysten erwartet. Auch Zahlen vom Elektrotechnikkonzern ABB, dem Schweizer Pharmariesen Novartis, dem Lebensmittel-Weltmarktführer Nestle und der spanischen Großbank Santander nehmen Investoren unter die Lupe.

Jenseits des Atlantiks warten später die beiden US-Technologieriesen Microsoft und die Google-Muttergesellschaft Alphabet mit Zahlen auf. Der Wettlauf der beiden Konzerne um die fortschrittlichste Künstliche Intelligenz (KI) drängt die Veröffentlichung der Geschäftszahlen etwas in den Hintergrund. Bei Microsoft warten Anleger zudem auf Neuigkeiten zur geplanten Milliardenübernahme von Activision Blizzard, die bei einigen Kartellwächtern auf Widerstand stößt. Die Videospiele-Firma legt einige Stunden vor Microsoft ebenfalls Quartalsergebnisse vor.

Auf Konjunkturseite haben Anleger zudem das Verbrauchervertrauen in den USA im Blick.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.863,95

Dax-Future

15.958,00

EuroStoxx50

4.401,80

EuroStoxx50-Future

4.339,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

33.875,40 +0,2 Prozent

Nasdaq

12.037,20 -0,3 Prozent

S&P 500

4.137,04 +0,1 Prozent

Asiatische Indizes am Dienstag Stand Veränderung

Nikkei

28.639,01 +0,2 Prozent

Shanghai

3.247,37 -0,9 Prozent

Hang Seng

19.590,68 -1,9 Prozent

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)