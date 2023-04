EZB-Chefvolkswirt Lane stellt Zinserhöhung nächste Woche in Aussicht

Die EZB muss aus Sicht von Chefvolkswirt Philip Lane aufgrund der Konjunkturdaten auf ihrer Zinssitzung Anfang Mai erneut die Zinsen nach oben setzen.

Das wäre die siebte Zinserhöhung in Folge, seit die Euro-Währungshüter im Juli 2022 die Zinswende eingeleitet hat. "Für unsere nächste Ratssitzung am 4. Mai deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass wir die Zinsen wieder anheben sollten", sagte Lane in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der französischen Tageszeitung "Le Monde". "Dies ist immer noch nicht der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören." Seine Direktoriumskollegin Isabel Schnabel hatte am Montag gesagt, auch ein Kräftiger Schritt um 0,50 Prozentpunkte sei nicht vom Tisch auf dem Treffen am 4. Mai.

Die Inflation im Euro-Raum hat sich zwar von ihrem Gipfelpunkt im vergangenen Jahr inzwischen entfernt und ist im März auf 6,9 Prozent gesunken nach 8,5 Prozent im Februar. Das das EZB-Ziel von zwei Prozent ist aber längst noch nicht in Reichweite. Die Kerninflation war im März sogar auf 5,7 Prozent gestiegen nach 5,6 Prozent im Februar, was Befürchtungen weckt, die Zeit der hohen Inflationsraten könnte noch länger anhalten.

Lane zufolge ist das Ende des Straffungskurses auch nach dem Mai voraussichtlich noch nicht erreicht. Er habe keine Kristallkugel, sagte er. "Es wird von den Wirtschaftsdaten abhängen. Aber die Analyse legt nahe, dass es unangemessen wäre, unseren Einlagensatz auf dem derzeitigen Niveau von drei Prozent zu belassen." Diesen Satz erhalten Banken, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken. Er gilt als der maßgebliche Zinssatz für die Finanzmärkte.

Lohnwachstum im Blick

Zum Lohnwachstum im Euro-Raum sagte der oberste Volkswirt der Euro-Notenbank, im vergangenen Jahr hätten sich die Löhne nur relativ langsam bewegt. Viele Unternehmen seien in der Lage gewesen, ihre Gewinne zu erhöhen. "In diesem Jahr wachsen die Löhne um rund fünf Prozent, weit über ihrer normalen Rate, aber wir erwarten eine Abschwächung im späteren Jahresverlauf." Lane zufolge befindet sich die Wirtschaft nicht in einer Situation wie in den 1970er-Jahren, die unter anderem durch schwaches Wirtschaftswachstum und hohe Inflationsraten geprägt war. "Aber es besteht ein Risiko, dass wir da landen könnten." Deshalb sei es wichtig, dass die EZB die Zinsen anhebe, damit die Inflation zeitnahe auf zwei Prozent zurückgehe.

Unterdessen rechnet Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau damit, dass sich bei Lebensmitteln der Preisschub im zweiten Halbjahr zu verlangsamen beginnt. Dann werde der Rückgang der Preise bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen Früchte tragen, sagte Villeroy am Dienstag RTL Radio. Die EZB werde es schaffen, bis 2025 die Gesamtinflation auf rund zwei Prozent zu senken, wahrscheinlich sogar gegen Ende 2024.