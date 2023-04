Gasunternehmen aus vier EU-Staaten kooperieren mit Aserbaidschan

SOFIA (dpa-AFX) - Zur besseren Versorgung der Europäischen Union mit Erdgas haben Gasleitungsbetreiber aus vier EU-Staaten in Mittel- und Südosteuropa mit der Energiegesellschaft aus Aserbaidschan eine verstärkte Kooperation beschlossen. Minister der fünf Länder unterzeichneten am Dienstag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia eine gemeinsame Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit zwischen Rumäniens Transgaz, FGSZ aus Ungarn, Eustream aus der Slowakei, Bulgariens Bulgartransgaz und Socar aus Aserbaidschan.

Aserbaidschan plane, seine Erdgaslieferungen für die EU bis 2027 zu verdoppeln, kündigte der Präsident des Landes, Ilham Aliyev, an. Die Absichtserklärung ist Teil einer als Solidaritätsring (Solidarity Ring) bekannten Initiative zur Erhöhung der Liefersicherheit von Erdgas für die Europäische Union. "Die Initiative basiert auf Zusammenarbeit und Solidarität, die infolge des Kriegs in der Ukraine neue Dimensionen erhielten", sagte der bulgarische Präsident Rumen Radew./el/DP/zb