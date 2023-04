Gegen Schwarzarbeit - Zoll kontrolliert bundesweit Baustellen

BONN (dpa-AFX) - Zollbeamtinnen und -beamte überprüfen an diesem Dienstag Baustellen in ganz Deutschland. Damit soll gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse vorgegangen werden, wie die Generalzolldirektion in Bonn mitteilte. Es handle sich um verdachtsunabhängige Prüfungen. Besonders im Fokus stehen demnach Großbaustellen.

Kontrolliert wird etwa, ob sozialversicherungsrechtliche Pflichten eingehalten werden, unrechtmäßig Sozialleistungen bezogen oder Ausländer illegal beschäftigt werden. Außerdem werden Werkverträge und die Einhaltung des Mindestlohns überprüft. Bundesweit sind am Dienstag laut Generalzolldirektion 3400 Beschäftigte im Einsatz. Über die Ergebnisse wolle man am Mittwoch informieren./gba/DP/mis