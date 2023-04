Goldpreis unter 2.000er-Marke – Fed und EZB werfen Schatten voraus

Für eine Feinunze Gold müssen Anleger am Dienstag und damit eine Woche vor Beginn des Notenbankmarathons rund 1.990 Dollar auf den Tisch legen. Damit summieren sich die Wochenverluste auf rund 0,34 Prozent. In Bezug auf die zukünftige Gangart der großen Währungshüter bleiben Anleger unsicher. Sollte der geldpolitische Gegenwind größer ausfallen als erwartet, dürfte dies zinslosen Anlagen wie etwa Gold an Attraktivität nehmen.

Gleichzeitig gilt es in dieser Woche bedeutende US-Wirtschaftsindikatoren nach geldpolitischen Hinweisen abzuklopfen.

US-Notenbank Fed entscheidet am 3. Mai über Zinslevel

Am 3. Mai und damit einen Tag vor der EZB-Sitzung kommen die US-amerikanischen Kollegen zusammen, um über das Zinsniveau in den Vereinigten Staaten zu entscheiden. Dem Fed-Watch-Tool der CME Group zufolge wird die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte auf ein Zinsband von 5,00-5,25 Prozent nun auf über 85 Prozent beziffert.